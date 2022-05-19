白沙屯媽祖進香 賴副總統籲參加前最好先快篩

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白沙屯媽祖徒步往北港進香20日凌晨將啟程，今年報名人數逾9萬人，副總統賴清德（前中）19日上午前往參香祈福，叮嚀「香燈腳」出門前先確認自己有無感冒症狀，最好能先快篩，過程中也要把口罩戴好。中央社記者管瑞平攝 111年5月19日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣19日電）白沙屯媽祖徒步往北港進香20日凌晨將啟程，今年報名人數逾9萬人，副總統賴清德上午前往參香祈福，叮嚀「香燈腳」出門前先確認自己有無感冒症狀，最好能先快篩。

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步往雲林北港朝天宮進香已是國內年度宗教盛事，今年訂於20日凌晨展開8天7夜、來回近400公里宗教之旅。賴清德上午前往拱天宮參拜，提前恭送媽祖婆，預祝進香活動平安順利、圓滿成功，期盼媽祖保佑台灣國泰民安風調雨順，疫情早日結束，人民可儘速恢復正常生活。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，拱天宮配合政府防疫政策，規定今年需打滿3劑疫苗始能報名，信眾反應仍相當熱情，報名人數達9萬多人，再創歷史新高。

賴清德表示，打滿3劑疫苗才能參加是很好的方式，除了打疫苗外，他也建議參加者，若出門前有感冒症狀就不要參加；如果有快篩，「最好能先快篩，若陽性就不要參加」，另外在進香過程中，務必遵守疫情指揮中心規定，把口罩戴好，行進間難免肚子餓、口渴，也盡量減少拿下口罩進食的時間和次數，讓整個防疫更加周全。

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賴清德說，在疫情間舉辦大型活動會遇到很多困難，他要對拱天宮團隊表達敬意，在響應防疫政策下，讓相傳數百年的進香活動順利如期舉辦，非常不容易，希望參加的每個人都能更加平安，共同完成這個目標。

拱天宮管委會總幹事陳春發表示，今年進香報名人數再創新高，也帶來壓力，廟方盡力做好防疫工作，在媽祖停駕之處會都會全面消毒，希望信眾口罩不離身，用餐時避免聚集共餐，盡量減低風險，期待8天7夜期間大家都能歡喜平安進香，平安回來。（編輯：方沛清）1110519