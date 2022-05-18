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白沙屯媽祖進香
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白沙屯媽祖進香2/8

白沙屯媽祖進香5/20起駕 5G視訊救護全程待命

2022/5/18 15:51
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（中央社記者江明晏台北18日電）苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖進香活動將於5月20日凌晨展開，童綜合醫院急診救護團隊將24小時全程隨行待命，並由遠傳電信提供5G急診視訊救護，以科技提升急診醫療量能與品質。

遠傳說明，透過旗下開發的遠距診療平台與急診系統整合，救護車上能第一時間回傳傷者資訊與影像，與醫院急診室即時連線，縮短到院檢傷時間。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，遠傳發展台灣第一個5G遠距診療平台，並與中央、縣市政府、醫療院所合作，已於全台11縣市39個偏鄉衛生所建置5G遠距診療服務，疫情期間並協助醫院開設專科視訊門診，顧及急、慢性病患的就醫需求。

遠傳今天宣布與童綜合醫院合作，將5G急診視訊救護運用於白沙屯媽祖進香活動，救護車上整合生理監測儀能即時回傳病患生理數據至醫院端，並由救護人員配戴頭戴式無線智慧眼鏡，以5G傳輸傷患救治時的高畫質第一視角，遠端醫師同步進行精準指導，達成多方即時遠距視訊會診，爭取黃金救護時間。

童綜合醫院連續9年跟隨白沙屯媽祖一同進香，由於白沙屯媽祖鑾轎進香活動考驗信眾的體力和意志，醫護團隊同樣身負緊急救護重責大任。

童綜合醫院副院長吳肇鑫表示，透過5G行動科技串聯緊急資療資源，可以在第一時間將傷患資訊傳回急診，透過智能設備與在醫院急診室的醫師進行遠距醫療指導，讓傷患可以在現場或搭乘救護車回院路途都能立即處置救命。（編輯：張良知）1110518

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