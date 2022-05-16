信徒熱情難擋 9.1萬人報名白沙屯媽祖進香創新高

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（中央社記者管瑞平苗栗縣16日電）苗栗通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖往北港進香活動報名至今晚6時截止，人數達9.1萬人再創歷史新高。拱天宮表示，疫情擋不住信徒熱情，呼籲香燈腳沿途口罩不離口，盡量做好防疫。

白沙屯拱天宮媽祖徒步往雲林北港朝天宮進香活動已是國內一年一度宗教盛事，報名參與信眾連年攀升，去年達7.8萬人，今年自4月18日開放報名至今天晚間6時截止，共有9.1萬人報名，再創歷史新高紀錄。

「信眾實在熱情，疫情也擋不了」拱天宮管理委員會總幹事陳春發告訴中央社記者，今年國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍嚴峻，要求報名者需檢附打完3劑疫苗證明，才發給進香安全OK識別臂章，將近1個月來，民眾報名狀況仍十分踴躍。

陳春發表示，因應疫情升溫，今年醫療團隊僅提供危急狀況處理，不提供起水泡或換藥服務；若提供香燈腳餐食，盡量以密封單獨包裝方式供餐，籲請大家進香期間口罩不離口，行進間盡量避免交談、邊走邊吃。他說，為了讓進香活動能傳承延續又要兼顧防疫，有許多措施可能造成不便，請信眾體諒並做好自主防疫，降低感染風險。

今年白沙屯媽祖進香期程，今天深夜11時（農曆4月17日子時）放頭旗，20日凌晨1時15分登轎、2時15分出發，22日到北港，23日凌晨0時15分進火，27日下午3時5分回宮，6月7日凌晨1時20分開爐。

陳春發指出，白沙屯媽祖進香路線全憑媽祖鑾轎指引，今年進香活動期間適逢國中教育會考，拱天宮管委會特別上香祈求媽祖，希望能選擇走西濱，避開較容易經過學校考場的省道，避免影響考生。（編輯：李錫璋）1110516