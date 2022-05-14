更多編輯台推薦新聞：
人體細胞圖譜助疾病治療 科學家揭研究過程如冰沙中鑑別水果顆粒
國際

人體細胞圖譜助疾病治療 科學家揭研究過程如冰沙中鑑別水果顆粒

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握
生活

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握

3類對象快篩陽性視同確診12日實施 通報5步驟一次看
生活

3類對象快篩陽性視同確診12日實施 通報5步驟一次看

疫情整理包》本土6萬4972例 開設學齡前兒童就醫綠色通道

疫情整理包》本土6萬4972例 開設學齡前兒童就醫綠色通道

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
陳時中：研議口服藥綠色通道 加速確診者用藥
首頁 / 生活
白沙屯媽祖進香
新聞專題
白沙屯媽祖進香1/6

白沙屯媽進香8.7萬人報名 醫療團不處理水泡、換藥

2022/5/14 14:32（5/14 15:32 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為2021年白沙屯拱天宮媽祖進香4月11日深夜起駕，數萬信徒情緒沸騰。（中央社檔案照片）
圖為2021年白沙屯拱天宮媽祖進香4月11日深夜起駕，數萬信徒情緒沸騰。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿苗栗縣14日電）苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖往北港進香活動預計20日出發，報名人數約8萬7000人。廟方宣布，今年因應疫情，醫療團隊僅提供危急狀況的緊急處理，不提供起水泡或換藥服務。

白沙屯媽祖一年一度往雲林北港朝天宮徒步進香活動，今年預計5月20日凌晨啟程展開8天7夜宗教之旅，配合國家防疫政策，拱天宮要求報名者需檢附打完3劑疫苗證明，才會發給進香安全OK臂章識別。

白沙屯拱天宮今天在臉書發文宣布，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，今年度僅提供危急狀況之緊急處理，醫療團不處理起水泡、換藥等，相關狀況均請香燈腳自行備妥紗布、紙膠帶等物品，並自行處理。

拱天宮管理委員會總幹事陳春發告訴中央社記者，截至今天已完成報名人數約達8萬7000人，已破去年7萬8000餘人報名總數。

此外，交通部台灣鐵路管理局長杜微指示各單位在遶境活動期間做好服務，包括協調宮廟及地方政府做好接駁人流疏導、加開區間車與增停莒光號、加強各防疫措施、增調紅外線測溫儀及電子票證讀卡機，並調派增加服務人力。（編輯：張芷瑄）1110514

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖往北港進香活動5月20日出發，配合防疫政策，民眾報名須檢附完成3劑COVID-19疫苗接種證明（小黃卡）影本，並由廟方發放識別證。（拱天宮提供）
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖往北港進香活動5月20日出發，配合防疫政策，民眾報名須檢附完成3劑COVID-19疫苗接種證明（小黃卡）影本，並由廟方發放識別證。（拱天宮提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀