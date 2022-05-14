白沙屯媽進香8.7萬人報名 醫療團不處理水泡、換藥

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（中央社記者魯鋼駿苗栗縣14日電）苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖往北港進香活動預計20日出發，報名人數約8萬7000人。廟方宣布，今年因應疫情，醫療團隊僅提供危急狀況的緊急處理，不提供起水泡或換藥服務。

白沙屯媽祖一年一度往雲林北港朝天宮徒步進香活動，今年預計5月20日凌晨啟程展開8天7夜宗教之旅，配合國家防疫政策，拱天宮要求報名者需檢附打完3劑疫苗證明，才會發給進香安全OK臂章識別。

白沙屯拱天宮今天在臉書發文宣布，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，今年度僅提供危急狀況之緊急處理，醫療團不處理起水泡、換藥等，相關狀況均請香燈腳自行備妥紗布、紙膠帶等物品，並自行處理。

拱天宮管理委員會總幹事陳春發告訴中央社記者，截至今天已完成報名人數約達8萬7000人，已破去年7萬8000餘人報名總數。

此外，交通部台灣鐵路管理局長杜微指示各單位在遶境活動期間做好服務，包括協調宮廟及地方政府做好接駁人流疏導、加開區間車與增停莒光號、加強各防疫措施、增調紅外線測溫儀及電子票證讀卡機，並調派增加服務人力。（編輯：張芷瑄）1110514