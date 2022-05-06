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白沙屯媽祖進香已7.5萬人報名 籲無臂章勿隨行

2022/5/6 20:25（5/6 22:38 更新）
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苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖往北港進香活動報名至16日截止，目前已有7.5萬人報名，廟方也呼籲沒有「壬寅防疫有3．進香安全OK」臂章的信眾應自律，切勿參加隨團徒步。（拱天宮提供）中央社記者管瑞平傳真 111年5月6日
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖往北港進香活動報名至16日截止，目前已有7.5萬人報名，廟方也呼籲沒有「壬寅防疫有3．進香安全OK」臂章的信眾應自律，切勿參加隨團徒步。（拱天宮提供）中央社記者管瑞平傳真 111年5月6日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣6日電）苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖往北港進香活動報名至16日截止，目前已有7.5萬人報名，對於未打完3劑疫苗無法報名取得臂章信眾，廟方另提供「上疏文」報名，但切勿隨行進香隊伍。

白沙屯媽祖一年一度往雲林北港朝天宮徒步進香活動，今年預計5月20日凌晨啟程展開8天7夜宗教之旅，配合國家防疫政策，拱天宮自4月18日開放受理報名並要求需檢附打完3劑疫苗證明，才會發給進香安全OK臂章識別。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案持續增加，有專家預估這波疫情將於5月中下旬達到最高峰。拱天宮管理委員會總幹事陳春發告訴中央社記者，截至今天，已完成報名人數約達7萬5000人，「大家還是非常踴躍」。

拱天宮指出，隨團徒步進香報名需檢附3劑疫苗證明，但考慮部分信眾未能及時完成3劑疫苗施打又不影響對媽祖的祈願，經評估後決定開放「不參加隨團徒步」的報名，讓信眾名字登錄上「吉祥疏文」為家人祈福。

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拱天宮表示，白沙屯地區的傳統習俗裡，若因時間、人力無法配合隨團徒步進香，也都會幫香旗上戶長的名字報名「旗仔頭」，即使人不去，也要讓進香旗到北港過爐，祈求家族興旺平安；每年也有虔敬信眾會幫無法隨行徒步的家人報名上吉祥疏文，透過刈火儀式祈求平安。

陳春發指出，上「吉祥疏文」自5月1日開放報名以來，已有近萬人報名，發給進香物品中不會有臂章，呼籲沒有進香臂章的信眾自律，切勿參加隨團徒步，出現在進香隊伍中；此外，今年香客大樓也將進行管制，僅供工作人員使用，不對外開放。（編輯：張銘坤）1110506

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