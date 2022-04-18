白沙屯媽祖進香開放報名 信徒為阿嬤祈福搶頭香

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（中央社記者管瑞平苗栗縣18日電）苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今年往北港進香活動，今天開放報名，一名來自嘉義的蔡姓女子，6天前就來到苗栗排隊，順利搶下頭香第1個報名，她說「要為90歲的阿嬤祈福」。

白沙屯拱天宮管理委員會上午8時起受理信徒報名，來自嘉義的蔡姓女信徒，為了幫高齡90歲的阿嬤祈福，6天前就來到香客大樓前排隊，順利搶得頭香，成為第一個報名的香燈腳。

蔡姓女子接受媒體聯訪時表示，感謝6天來幫忙排隊的朋友，讓她可以完成「對阿嬤的承諾」。她說，因為阿嬤生病，這幾年獲得媽祖婆的照顧，才能一切平安，這次專程提前來排隊，要把印有「白沙屯拱天宮北港進香團步行第00001號」的臂章送給阿嬤。

蔡姓女子搶得頭香後，一度哽咽表示，因為阿嬤年紀越來越大，不知道還有沒有下一次跟著媽祖婆進香為阿嬤祈福的機會，所以今年擲筊向媽祖祈求，希望能夠順利排到1號送給阿嬤，當時就獲得「聖杯」，如今得償所願，非常感動。

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白沙屯拱天宮管理委員會總幹事陳春發指出，受到疫情影響，今年報名參與進香的信徒，必須附上打滿3劑疫苗的小黃卡影本，如果未打滿3劑，暫緩接受報名，至於未來5月是否會放寬或調整規定，仍須依據中央流行疫情指揮中心發布的疫情相關指引，會依政府規定辦理。

白沙屯媽祖進香訂於5月20日凌晨2時15分出發、22日抵達北港、27日下午3時5分回鑾，相傳進香日期和路徑，都是由媽祖自行決定，每年神蹟不斷，吸引信徒爭相跟隨，廟方指出，去年報名人數約8萬人，今年則準備了9萬套的進香服、帽、臂章等。（編輯：張銘坤）1110418