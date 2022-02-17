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白沙屯媽祖5/20起駕 雲林信徒備結緣品將分送

2022/2/17 15:30（2/17 15:51 更新）
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苗栗縣拱天宮白沙屯媽祖將於5月20日起駕前往雲林縣北港朝天宮進香，雲林至善文化協會開始籌備平安項鍊等文創結緣品，將沿途分送給香燈腳。中央社記者姜宜菁攝 111年2月17日
苗栗縣拱天宮白沙屯媽祖將於5月20日起駕前往雲林縣北港朝天宮進香，雲林至善文化協會開始籌備平安項鍊等文創結緣品，將沿途分送給香燈腳。中央社記者姜宜菁攝 111年2月17日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣17日電）苗栗縣拱天宮白沙屯媽祖將於5月20日起駕前往雲林縣北港朝天宮進香，雲林至善文化協會開始籌備平安項鍊等文創結緣品，另有企業家準備口罩，沿途分送香燈腳，傳遞媽祖精神。

雲林至善文化協會成立15年，會員逾500人，年年準備不同文創商品、乾糧、飲品，藉以與白沙屯媽祖的香燈腳結緣，傳遞媽祖慈愛精神。

雲林至善文化協會執行長蔡銘貴今天接受中央社記者訪問時表示，今年結緣品包括木製平安項鍊、令旗、小夜燈、背包等，將沿途分送給香燈腳。

蔡銘貴指出，木製平安項鍊歷時2年研發，選用質地較硬的柏木，以雷射雕刻白沙屯媽祖像，共有1000條，由於木頭紋路各有差異，因此每條項鍊皆為獨一無二，將在沿途分送給香燈腳，分享媽祖慈愛精神。

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有鑑於今年抵達北港朝天宮的日期（5月22日）將逢周末，外界預估人潮會比往年增加，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫需求，有企業家準備10萬個口罩沿途分送給香燈腳。

北港朝天宮總幹事何宗霖告訴中央社記者，會遵照中央指示配合防疫，隨時與雲林縣衛生局保持聯繫，滾動式檢討防疫措施。同時今年抵達北港朝天宮的時間與國中會考同一日，呼籲民眾以掌聲代替鞭炮聲，勿驚擾考場秩序。（編輯：戴光育）1110217

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