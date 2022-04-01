白沙屯媽祖進香4/18起報名 需打完3劑疫苗

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苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖往北港進香活動5月20日出發，廟方訂於4月18日起受理報名，配合防疫政策，民眾報名須檢附完成3劑COVID-19疫苗接種證明（小黃卡）影本，並由廟方發放識別證。（拱天宮提供）中央社記者管瑞平傳真 111年4月1日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣1日電）苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖往北港進香活動5月20日出發，廟方訂於4月18日起受理報名，配合防疫政策，民眾報名須檢附完成3劑COVID-19疫苗接種證明（小黃卡）影本。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍未趨緩，中央流行疫情指揮中心針對宗教活動強化防疫作為，要求參與遶境、隨香民眾均須打滿3劑疫苗並由廟方發給識別證。

今年白沙屯媽進香活動預計5月20日凌晨出發，5月27日下午回宮，全程共計8天7夜。拱天宮今天透過臉書粉絲專頁公布，4月18日起受理報名，至5月16日（農曆4月16日）截止，報名期間內每日上午8時至12時、下午1時至6時可領取表單填寫。報名費每人新台幣700元，不包含個人食宿，沿途食宿自行打理，遊覽車訂位車資另計。

拱天宮管理委員會總幹事陳春發告訴中央社記者，配合中央防疫規範，報名民眾除填寫報名表單外，須檢附打完3劑疫苗之接種證明（小黃卡）影印本，經審核無誤發給加蓋「壬寅防疫有3．進香安全OK」臂章，進香時需別在左臂利於辨認。

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陳春發指出，防疫規範也包括宗教住宿場所除同住家人外，限一人一室。若屆時中央未放寬規定，拱天宮香客大樓將不開放香燈腳休息住宿，進香沿途香燈腳也需設法符合防疫中心規定避免群聚，自行打理住宿。

白沙屯拱天宮媽祖徒步往雲林北港朝天宮進香活動已是國內年度宗教盛事，去年報名人數約8萬人。陳春發說，今年進香服、帽子、毛巾等物品準備了9萬份；依近幾年經驗，報名首日人潮爆量，拱天宮18日凌晨3時起開放餐廳1樓填寫報名表單，由志工協助審核證明資料後發給號碼牌，8時起依號碼牌順序排隊前往辦公室辦理登記完成報名手續。（編輯：李錫璋）1110401