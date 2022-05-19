白沙屯媽祖22日抵北港 警方交管請民眾配合

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（中央社記者蔡智明雲林縣19日電）白沙屯媽祖前往雲林縣北港朝天宮進香，22日將抵達北港，警方參考往年進香人潮及交通狀況，依照來程及回鑾時段，在北辰派出所、朝天宮周邊進行交通疏導管制，提醒民眾配合。

雲林縣警察局北港分局發布新聞稿表示，苗栗縣通霄白沙屯拱天宮天上聖母22、23日徒步北港朝天宮進香，管制路段包括北辰派出所周邊，北至雲158鄉道、東至公園路、南至文仁路、西至雲162鄉道與雲167鄉道路；朝天宮周邊，北至大同路、東至防汛道路、南至東引道、西至文仁路。

北港分局長蔡培元告訴中央社記者，2階段管制時間分別為22日清晨5時至傍晚6時、22日晚上10時至23日清晨6時，將視狀況提早或延後解除管制。

另外，鑾駕駐轎北辰派出所前管制區，包括台19線溝皂牌樓至北辰派出所前，南下外側車道畫定為行人徒步區。

蔡培元說，白沙屯媽祖北港進香期間，道路沿線均設置路標指示牌，請駕駛人注意標示、配合繞道行駛，如發現道路交通堵塞情形，撥打110或05-7832015向北港警分局勤務指揮中心反映。（編輯：陳仁華）1110519