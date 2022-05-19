白沙屯媽祖進香在即 總統：團結度過疫情挑戰

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白沙屯拱天宮媽祖往雲林北港進香活動20日凌晨將正式出發，總統蔡英文（前中）19日下午前往參拜祈福，發表談話時不忘拜託「香燈腳」們，進香途中戴好口罩、維持個人良好衛生防疫習慣，「相信只要繼續團結繼續做伙，一定能度過疫情挑戰」。中央社記者管瑞平攝 111年5月19日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣19日電）苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖往北港進香20日凌晨將出發，總統蔡英文今天下午前往參拜，為鑾轎「淨轎」並請媽祖出神龕，她請「香燈腳」們戴好口罩，相信繼續「團結做伙」定能度過疫情挑戰。

2022白沙屯媽祖進香活動定於20日凌晨起駕出發，蔡總統下午3時許抵達拱天宮參拜祈福，接著為媽祖鑾轎「淨轎」，並與拱天宮主委洪文華一同將媽祖神尊請出神龕，隨後在廟前發表談話。

總統表示，白沙屯媽祖進香已是台灣重要宗教盛事，許多民眾特別請假當「香燈腳」，陪媽祖「做伙行」、求平安，儘管進香時不一定認識身邊的人，但大家都一樣熱心互助完成進香活動，代表大家對媽祖信仰的堅定以及台灣人團結、互相支持的精神。

總統提到，這段期間因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，確診人數較多，民眾較為煩惱憂慮，但她要告訴大家，這波疫情患者有99.79%是輕症或無症狀，妥善居家照護就能逐漸康復，要請大家「要注意，但不要緊張」，且就世界狀況來看，確診數提高之後會慢恢復正常，台灣正處於此關鍵時刻，所以要拜託大家，除了打滿3劑疫苗，也要持續做好防疫，保護自己及親友。

總統指出，這次進香活動規定打滿3劑疫苗才可報名，感謝拱天宮配合政府政策防疫周全，她也拜託「香燈腳」們，進香路途中，戴好口罩、維持個人良好衛生防疫習慣，「相信只要繼續團結繼續做伙，一定能度過疫情挑戰」。

白沙屯媽祖進香活動，除了拱天宮的鎮殿媽祖（大媽），還有鄰近的後龍鎮南港里山邊媽祖，兩神尊同乘一頂鑾轎同行進香起源雖已不可考，但姐妹情誼在信徒間口耳相傳，為人津津樂道。總統結束在拱天宮行程後，也轉往山邊媽祖宮參拜，提前恭送媽祖進香。（編輯：張銘坤）1110519

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖往雲林北港進香活動20日凌晨將出發，信眾19日下午陸續抵達白沙屯，不少熱心企業、人士在廟前發放點心；因應疫情，多以個人單份包裝供應，盼降低感染風險。中央社記者管瑞平攝 111年5月19日