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白沙屯媽祖進香啟程 萬人簇擁「粉紅超跑」長征

2022/5/20 03:30（5/20 04:22 更新）
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2022苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步往北港進香活動，20日凌晨起駕出發，素有「粉紅超跑」之稱的媽祖鑾轎，率領大批信眾展開8天7夜年度宗教之旅。中央社記者管瑞平攝111年5月20日
2022苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步往北港進香活動，20日凌晨起駕出發，素有「粉紅超跑」之稱的媽祖鑾轎，率領大批信眾展開8天7夜年度宗教之旅。中央社記者管瑞平攝111年5月20日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣20日電）2022白沙屯媽祖徒步往北港進香活動，今天凌晨自苗栗縣通霄鎮拱天宮起駕出發，數萬名信眾簇擁「粉紅超跑」展開8天7夜長征，盼藉年度宗教之旅賜福平安，庇佑疫情早日退散。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情仍嚴峻，拱天宮今年配合政府防疫政策，規範需打滿3劑疫苗始可報名，卻不減信眾熱情，完成報名進香人數再創歷史新高，達9萬894人。

自19日入夜後，來自全國各地信眾陸續湧入白沙屯，拱天宮周邊越夜越熱鬧，至20日凌晨1時15分，內政部長徐國勇、前總統府國策顧問黃承國、立委羅致政、苗栗縣長徐耀昌、雲林縣長張麗善、朝天宮董事長蔡咏鍀與拱天宮主委洪文華、值年爐主、副爐主等人團拜行禮，共同扶持媽祖聖駕，在眾人高喊「進喔！進喔」聲中完成登轎。

約1時44分，媽祖鑾轎起駕出發，帶著橘色帽子的「香燈腳」情緒高昂，亦步亦趨跟隨，所經之處鞭炮聲四起、紙花漫天飛舞，宛如不夜城。

近期確診人數遽增，廟方行前再三宣導，參加實體進香的香燈腳須配戴「壬寅防疫有3•進香安全OK」臂章，無臂章民眾切勿隨團出現在進香行列中，進香期間口罩戴好，婉謝信徒躦轎腳、獻花，搭乘遊覽車者採固定坐位，車上不得飲食等，請信眾做好自主健康管理，同時也提供網路直播，讓民眾線上參與進香。

總統蔡英文、副總統賴清德分別提前於19日下午及上午到拱天宮參拜恭送媽祖，期盼進香活動圓滿順利，更祈求媽祖庇佑台灣風調雨順、國泰民安，早日讓疫情退散。

家住新北市的葉小姐指出，過去5年都與親友揪團參加進香，今年許多人陸續確診無法成行，只好改變方式，做了百斤蘿蔔糕，提早到廟前發送結緣。

來自高雄的謝姓夫婦說，參與徒步進香許多年，今年考量疫情，決定報名自行開車跟隨，身上更是準備許多被用口罩和酒精。

媽祖信眾來自四面八方，家住台東的李姓男子和台北市施姓男子因徒步進香結識成為好友，今年仍相約同行，兩人坦言在疫情威脅下，「多少難免有顧慮」， 但社會終將要走向與病毒共存，因此自備了隨身帳篷、途中也會盡量避開與人群聚集，要以歡喜心跟隨媽祖婆，一步一腳印，完成年度進香之旅。

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今年白沙屯媽祖進香行程共8天7夜，今天凌晨起駕出發後，預計22日到北港，23日凌晨0時15分進火，27日下午3時5分回宮，6月7日凌晨1時20分開爐。其中，去程2天半內得「急行軍」趕路到北港。

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖往雲林北港朝天宮進香活動已傳承約200年歷史，來回近400公里徒步進香且行進路線不固定，全由媽祖鑾轎引領，「媽祖帶路」成為最大特色，帶給廣大信徒新奇與感動，2008年登錄為苗栗縣民俗無形文化資產，2010年由行政院文建會（文化部前身）指定為國家重要民俗，2013年入選內政部「台灣宗教百景」之一。（編輯：楊昭彥）1110520

2022苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步往北港進香活動，20日凌晨起駕出發，數萬名信眾簇擁「粉紅超跑」亦步亦趨跟隨，展開8天7夜長征。中央社記者管瑞平攝 111年5月20日
2022苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步往北港進香活動，20日凌晨起駕出發，數萬名信眾簇擁「粉紅超跑」亦步亦趨跟隨，展開8天7夜長征。中央社記者管瑞平攝 111年5月20日
2022白沙屯媽祖徒步往北港進香活動，20日凌晨自苗栗縣通霄鎮拱天宮起駕出發，數萬名信徒入夜後陸續湧入白沙屯地區，廟前巷道萬頭攢動。中央社記者管瑞平攝 111年5月20日
2022白沙屯媽祖徒步往北港進香活動，20日凌晨自苗栗縣通霄鎮拱天宮起駕出發，數萬名信徒入夜後陸續湧入白沙屯地區，廟前巷道萬頭攢動。中央社記者管瑞平攝 111年5月20日
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