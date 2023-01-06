白沙屯媽祖進香2/12凌晨出發 全程9天8夜

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有「粉紅超跑」之稱的苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖鑾轎去年9月首度前進台東，參與台東天后宮建醮活動，吸引大批信徒跪地「躦轎腳」。（中央社檔案照片）

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（中央社記者管瑞平苗栗縣6日電）苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今年進香期程出爐，廟方下午擲筊擇日結果，將於2月12日凌晨起駕出發，2月17日到北港，2月20日回宮，全程9天8夜，其中回程3天急行軍。

2023苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖前往雲林縣北港朝天宮徒步進香活動，廟方循例於農曆12月15日，也就是今天下午1時，由拱天宮主任委員洪文華主持擲筊典禮，並由值年爐主擲筊向媽祖請示進香期程。

擲筊過程先決定進香月份，再依序決定「起駕、進火、回宮」3個日期，並依此推算「放頭旗」與「開爐」日期；接著向媽祖請示各活動的時辰，每一項均以3聖筊為準，以示慎重。

擲筊結果，今年進香日程如下，「放頭旗」定於2月8日深夜11時40分（農曆正月19日子時），「登轎」2月12日凌晨0時45分（農曆正月22日子時），「出發」2月12日凌晨1時25分（農曆正月22日丑時），「到北港」2月17日（農曆正月28日），「進火」2月17日深夜11時40分（農曆正月28日子時），「回宮」2月20日下午4時，「開爐」3月3日凌晨0時25分（農曆二月12日子時）。

進香全程9天8夜，其中去程6天；回程則是在進火儀式後，隨即出發北上，2月19日中午左右就會回到通霄灣，香燈腳要做好「急行軍」準備。

往年進香通常在農曆二、三月之間，今天擲筊結果，「粉紅超跑」農曆正月就出發，有信徒直呼「今年時間好早，才剛過完年、元宵節就出發，得趕快加緊練腳力」。

拱天宮主委洪文華告訴中央社記者，2008年也曾在農曆正月進香，這次暌違15年，媽祖再次選定這個時間出發；去年報名參加徒步進香的信徒多達9萬餘人，管委會今年已備妥10萬份背心、帽子、毛巾、臂章等物資，預計1月16日起開放報名。（編輯：方沛清）1120106