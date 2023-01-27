白沙屯媽祖進香僅受理現場報名 人數已逾8萬人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣27日電）苗栗縣通霄鎮白沙屯媽祖往雲林北港徒步進香活動僅在拱天宮受理報名，廟方今天表示，目前報名已逾8萬人，網路上出現代辦服務、販售進香物資等，提醒信眾慎選，以免受騙。

拱天宮管理委員會總幹事陳春發指出，2023白沙屯媽祖前往雲林縣北港朝天宮徒步進香活動，自1月16日開放報名，農曆春節期間有許多信徒特地前往參拜同時完成報名參加進香活動，十分熱絡，截至今天上午為止，報名人數已有8萬3000餘人。

陳春發表示，管委會今年準備10萬份背心、帽子和臂章等進香物資提供給完成報名者，不過越到後期，背心尺寸可能不齊全，呼籲想參加的民眾盡早報名。

陳春發提醒，拱天宮未接受網路報名，但有部份善心大德過度熱情，聲稱可代為報名，這部分廟方不予置評，他也曾看過網路上有人po出販售整套進香活動物資，1組新台幣800元，廟方也無法遏阻，但要強調的是，拱天宮在外未有任何招募行為，信眾參加相關贊助或委人代辦服務，要嚴格慎選信譽良好的團體或個人，以免受騙。

陳春發指出，民眾到拱天宮現場完成報名後，廟方會將「香燈腳」姓名寫進吉祥文疏內，在朝天宮進火儀式時，由法師誦讀並焚燒入萬年香火爐中，祈求媽祖庇佑。

曾經多次參加徒步進香的張姓民眾表示，其實報名後所拿到的背心和臂章等物品，只是作為辨識、紀念之用，最重要的是「誠心」，今天利用春節年假前往報名，還可以祈福走春，更加有價值與意義。（編輯：郭諭儒）1120127