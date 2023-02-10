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白沙屯媽祖進香 柯文哲9天全程參與

2023/2/10 19:53
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（中央社記者郭建伸台北10日電）白沙屯媽祖將展開9天8夜進香活動，台灣民眾黨主席柯文哲將從12至20日全程參與；為記錄9天行腳點滴，民眾黨文宣部及柯文哲辦公室也出動人力，除了不定時直播，事後也會剪輯成紀錄片。

2023苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖前往雲林縣北港朝天宮徒步進香活動，將於12日凌晨起駕出發，17日到雲林縣北港朝天宮，20日回宮，全程9天8夜。

民眾黨文宣部主任許甫受訪表示，柯文哲曾參與過大甲媽遶境行腳，喜歡第一線貼近民眾，自從卸下台北市長職務後比較有空擋，而且柯文哲沒參加過白沙屯媽祖進香，於是日前起心動念想參與。

許甫表示，柯文哲將全程參與9天徒步進香活動，民眾黨立委亦會有幾天陪同行腳；因白沙屯媽祖無固定停駐路線，且未避免影響進香隊伍行進，這次活動沒特別安排媒體跟訪。

許甫表示，雖然柯文哲這次是個人參與，但為記錄9天行腳點滴，文宣部和柯文哲辦公室都會出動員工，除了民眾黨的自媒體會找時機點直播，也會拍攝畫面，事後剪輯成紀錄片。（編輯：蘇志宗）1120210

#柯文哲
#許甫
#民眾黨文宣部
柯文哲
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