全民瘋媽祖 逃逸移工參加白沙屯媽祖遶境遭逮

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白沙屯媽祖展開進香之旅，台中市警察局烏日分局警方13日在沙田路二段遶境活動中，發現1名越南籍逃逸女移工並當場逮捕，依法送移民署台中第一專勤隊收容。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年2月13日

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（中央社記者趙麗妍台中13日電）白沙屯媽祖展開進香之旅，台中市烏日警分局警方今天在沙田路二段遶境活動中，發現1名越南籍逃逸女移工當場逮捕，她遭逮後還想參加完遶境，員警笑說：「媽祖魅力無法擋。」

白沙屯媽祖展開進香之旅，媽祖鑾轎上午在沙鹿地區遶境，台中市烏日警分局發布新聞稿指出，大肚分駐所員警今天清晨在沙田路進行交通指揮時，在遶境活動的人潮中聽見外語，員警想提醒戴好口罩，未料1名女子見狀拔腿就跑。

員警追上前攔下逃跑女子，發現26歲的越南籍阮姓女子為逃逸移工，初步調查，阮女日前在彰化的工程公司上班，但因薪水太低逃逸，後在各地打零工度日。她和朋友從大甲區跟著白沙屯媽祖遶境，遇上警察心虛想跑反遭查獲。

阮女遭逮後向警方要求，能否讓她參加完遶境活動，員警直說：「媽祖魅力不分國界」。因阮女為逾期居留的失聯移工，最後還是依違反入出國及移民法送移民署台中第一專勤隊收容。（編輯：卞金峰）1120213