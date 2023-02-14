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白沙屯媽祖進香
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白沙屯媽祖駐駕彰縣府 小朋友扮月下老人分送紅線

2023/2/14 12:09（2/14 14:34 更新）
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白沙屯媽祖14日從台中市大肚區走台一線進入彰化縣，有民眾帶小朋友扮成月下老人，分送加持過的紅線，願天下有情人終成眷屬。中央社記者吳哲豪彰化攝 112年2月14日
白沙屯媽祖14日從台中市大肚區走台一線進入彰化縣，有民眾帶小朋友扮成月下老人，分送加持過的紅線，願天下有情人終成眷屬。中央社記者吳哲豪彰化攝 112年2月14日
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（中央社記者吳哲豪彰化14日電）白沙屯拱天宮媽祖今天進入彰化縣，駐駕縣政府，縣長王惠美獻花祈福，希望媽祖保佑台灣，也有民眾帶小朋友扮成月下老人，分送加持過的紅線，願天下有情人終成眷屬。

白沙屯拱天宮媽祖2月12日凌晨從苗栗起駕前往雲林北港朝天宮，展開為期9天8夜的進香活動，白沙屯媽祖早上從台中市大肚區走台一線進入彰化縣，市區中山路沿線被跟隨白沙屯媽祖的香燈腳擠的水泄不通。

白沙屯媽祖鑾轎早上約7時左右駐駕彰縣府，王惠美、彰化縣副縣長林田富等人熱情迎接，獻花祈福希望媽祖護佑台灣；王惠美接受媒體聯訪說，媽祖來到縣府，不管是縣府員工或信眾都十分高興，希望全台國泰民安、風調雨順、彰化縣運昌隆，士農工商都能有豐盛成果。

苗栗拱天宮主委洪文華則表示，這是白沙屯媽祖第2次駐駕彰縣府，感謝縣長在縣府門口擺放供品，彰化縣也是善男信女最多的地方，看到許多的信眾來接駕白沙屯媽祖，真的是既開心又感動。

由於今天是情人節，有信眾帶著小朋友扮成月下老人，在進香路線上分送加持過的紅線，祝福有情人終成眷屬，已連12年參加白沙屯媽祖進香活動的鄭姓民眾告訴中央社記者，每年都會參加白沙媽進香活動，以往都是製作手環等小物品跟大家結緣，今年剛好遇到西洋情人節，於是改送紅線。

鄭姓民眾說，上週六就跟著白沙媽從苗栗出發沿路發送紅線，也有人跟他說希望找到另一半，能領到紅線很開心，他也祝福這些領到紅線的人，祈願天下有情人終成眷屬。（編輯：黃世雅）1120214

#白沙屯媽祖
#月老
#情人節
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