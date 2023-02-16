扒手隱身白沙屯媽祖進香隊伍中 雲警鷹眼逮人

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白沙屯媽祖鑾駕15日晚間駐駕西螺鎮廣福宮，警方執行相關勤務時，發現鍾姓男子（右2）行蹤可疑、上前盤查，剛好在旁休息的香燈腳認出鍾男身上佛牌是他的失竊物，警方當場以現行犯逮捕鍾男。（警方提供）中央社記者姜宜菁傳真 112年2月16日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣16日電）雲林西螺派出所員警昨天執行白沙屯媽祖徒步北港進香勤務，發現鍾姓男子形跡可疑，上前盤查身分，旁邊「香燈腳」一眼認出鍾男身上佛牌就是自己日前失竊物，全案依竊盜罪嫌移送法辦。

白沙屯媽祖進香相關臉書（Facebook）社團日前有人貼文，提醒香燈腳（台語指參加進香的信徒香客）要注意一名男子，指他月初在新港涉嫌犯下多件竊案，有消息傳出此男也隱身在白沙屯媽祖進香隊伍裡行竊。

西螺派出所長丁賢仁今天接受中央社記者電訪時表示，白沙屯媽祖鑾駕昨天晚間駐駕西螺鎮廣福宮，警方執行相關秩序安維與交通疏導勤務時，發現一名男子行蹤可疑，且身形與網路上所描述的相似，於是向前盤查。

丁賢仁說，警方盤查20歲鍾男時，在旁邊休息的香燈腳認出鍾男身上的佛牌正是他日前在台中市的失竊物，警方當場以現行犯逮捕。

警方後續追查出，鍾男也竊取攤販賣的短袖白色T恤，全案依竊盜罪移送雲林地檢署偵辦。（編輯：陳仁華）1120216