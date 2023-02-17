白沙屯媽祖抵達北港朝天宮 人潮夾道場面壯觀
2023/2/17 14:10（2/17 14:50 更新）
2023苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖12日凌晨出發，媽祖鑾轎17日抵達雲林縣北港朝天宮，數萬民眾夾道齊呼「進喔」，鑾轎以衝百米的速度3進3退進廟，場面壯觀。中央社記者姜宜菁攝 112年2月17日
（中央社記者姜宜菁雲林縣17日電）2023苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖12日凌晨起駕出發，鑾轎今天抵達雲林縣北港朝天宮，數萬名信眾夾道齊呼「進喔」，鑾轎以衝百米速度「三進三退」進廟，場面壯觀。
2023苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步前往雲林北港朝天宮進香，12日凌晨起駕出發，數萬名信徒簇擁「粉紅超跑」展開9天8夜宗教之旅，今天抵達北港朝天宮。
拱天宮主委洪文華表示，今年報名人數超過11萬，隨香的也超過上萬人，進香隊伍綿延數公里，也導致部分行程耽擱。他說，今年的路線與往年反方向，從彰化二水、溪州到雲林虎尾、北港鎮，返程將挑戰40小時回宮。
影片來源：白沙屯媽祖網路電視台
媽祖鑾轎今天中午12時許抵達北港朝天宮前中山路，數萬名香燈腳夾道高喊「進喔！進喔！」媽祖鑾轎以衝百米的速度「三進三退」進入朝天宮。
朝天宮董事長蔡咏鍀指出，歡迎來自各地信徒、香燈腳來北港，最近日夜溫差大，請注意自身健康，也要留意自身財物，平安最重要。
雲林縣長張麗善率縣府團隊先在北辰派出所迎接，再到朝天宮接駕；張麗善表示，縣府安排水道頭文化園區、大復戲院、登記所提供香燈腳休息，另北港燈會到3月12日，歡迎大家在媽祖駐駕朝天宮期間，到水道頭園區逛燈會。
白沙屯媽祖到北港進香最重要目的「進火」將在今天晚上11時40分舉行，完成後隨即起駕回程，預計20日下午4時回宮。（編輯：謝雅竹）1120217
2023苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖12日凌晨出發，媽祖鑾轎17日抵達雲林縣北港鎮，雲林縣長張麗善（前排左3）率縣府團隊先在北辰派出所迎接，再到朝天宮接駕。中央社記者姜宜菁攝 112年2月17日
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