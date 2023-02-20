拱天宮媽祖進香返抵白沙屯 信眾擠爆迎回鑾

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（中央社記者管瑞平苗栗縣20日電）苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖9天8夜徒步進香行程今天最後1天，上午進行換轎儀式，由被稱為「粉紅超跑」的4人小轎改乘8人大轎；數萬信徒擠爆湧入白沙屯迎接媽祖回鑾。

白沙屯媽祖上午7時許自昨晚駐駕的通霄慈后宮起駕準備回宮，成千上萬的香燈腳幾乎把台1線公路擠得水洩不通，隊伍抵達通霄鎮秋茂園前空地先進行「換轎」儀式，由報馬仔誦讀祝禱文恭請媽祖換轎，並向村莊內通報「媽祖回來了」。

在信眾高喊「進喔！進喔！」聲中，拱天宮媽祖從進香期間輕便4人扛的「粉紅超跑」換乘8人抬的華麗莊嚴大轎，而原本一起共乘南下北港進香的後龍山邊媽祖也換回自己的神轎。

拱天宮管理委員會副總幹事林幸福指出，根據傳統習俗，報馬仔身上背著一枝雨傘、手提著一隻豬腳，合起來的雨傘代表「和善」，豬腳象徵「知足」，更是媽祖提醒信徒，做甚麼事情都要和和善善、知足常樂。

換轎儀式完成後，媽祖鑾轎繼續北返，中午先駐駕在白沙屯火車站前，等待下午4時風光回宮；各地信徒也準備各式各樣美味飯擔，慰勞香燈腳與工作人員，甚至有信徒昨晚就夜宿台1線旁，等待今天一早開始在路旁現炸純素點心免費提供香燈腳食用。

白沙屯媽祖徒步進香活動，今年報名參與信徒超過11萬餘人，沿途還有許多民眾加入，創下空前記錄，媽祖鑾轎預計下午4時返抵拱天宮，為一年一度的宗教盛事掀起壓軸高潮。（編輯：陳清芳）1120220