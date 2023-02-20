完成白沙屯進香 柯文哲：感受人民善良

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（中央社記者郭建伸台北20日電）台灣民眾黨主席柯文哲完成9天8夜的白沙屯媽祖徒步進香活動，他笑說已跟世界斷線9天，不曉得外面發生什麼事；但進香時感受到人民善良，民眾請吃東西不會問對方政黨，坦言台灣沒有選舉時都沒有仇恨。

白沙屯媽祖徒步進香活動今天落幕，柯文哲今天透過影片談及自己完成心情及所見所聞。

柯文哲開玩笑說，他已經跟世界斷線9天，不曉得外面發生什麼事，現在心情就是要回去工作。

柯文哲表示，如果晚上看政論節目，會覺得台灣很多仇恨，但進香時感受到台灣人民善良，民眾送包子、礦泉水和痠痛貼布時，不會問對方是國民黨還是民進黨。

柯文哲說，他走9天完全不用買東西吃，不敢說變胖，但絕對沒變瘦，沿路吃很多東西，甚至會停下來看有哪些喜歡吃的食物，坦言「台灣只要沒有選舉的時候，都沒有仇恨」。

柯文哲說，其實人與人之間沒有惡意，仇恨動員是製造出來的，而仇恨是最便宜有效的政治動員工具。他說，社會上一定有壞人，但要把壞人影響力降到最低。

白沙屯進香過程中，曾有一名陸籍配偶向柯文哲下跪，盼柯文哲幫忙。柯文哲表示，他有跟家屬聯絡聽取病情，跟家屬解釋狀況，並且幫忙祈福加油。

談及25日將去挑戰自行車一日北高行程，柯文哲笑說，看起來不用再訓練，因為這9天的走路已經是最強的訓練。（編輯：林興盟）1120220