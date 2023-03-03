白沙屯拱天宮開爐儀式 癸卯年進香劃下圓滿句點

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苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖3日舉行「開爐」儀式，把從北港朝天宮取回的萬年香火加入拱天宮香爐中，為癸卯年往北港徒步進香劃下圓滿句點。（白沙屯拱天宮提供）中央社記者管瑞平傳真 112年3月3日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣3日電）苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今天舉行「開爐」儀式，把從北港朝天宮取回的萬年香火加入拱天宮香爐中，為癸卯年往北港徒步進香劃下圓滿句點，更具有象徵薪火相傳的意義。

開爐儀式於凌晨0時25分舉行，由拱天宮主委洪文華、壬寅年值年爐主陳春金、副爐主陳文金以及來自全國各地信徒共同參與，吉時一到，神房紅布幔緩緩拉起，信徒恭迎媽祖聖容，也從神案上取出火缸。

依據傳統習俗，白沙屯媽祖徒步進香回宮後，媽祖與火缸都會送進神房內，讓媽祖薰染萬年香火靈氣，直到第12天，才由值年爐主把從北港朝天宮取回的萬年香火，加入拱天宮香爐之中，這就是所謂的「開爐儀式」，開爐後，洪文華手持頭旗，向媽祖敬拜，再將頭旗收入神房內。

拱天宮表示，過爐收旗象徵將兵馬繳還媽祖之外，廟方會發放大貢香，讓信徒各自持大貢香與進香旗，在大香爐上過爐，迎請香火回到家中；大貢香拿回家中點燃、插入香爐，象徵將兵馬領回家中、護佑閤家平安。

洪文華指出，拱天宮開爐儀式完成，帶回光明不滅的萬年香火，祈求媽祖庇護，達到薪火相傳的意義，也為今年進香活動劃下圓滿句點。（編輯：郭諭儒）1120303