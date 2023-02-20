徒步進香之旅圓滿 白沙屯媽祖回拱天宮安座

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖20日完成9天8夜徒步進香之旅，下午在信眾簇擁高呼「進喔」的聲浪中，媽祖神尊被護送回宮安座。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 112年2月20日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣20日電）苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今天完成9天8夜徒步進香之旅，下午在信眾簇擁高呼「進喔」聲中，被護送回宮安座。走完全程的香燈腳說，身體難免疲累，但內心充滿感動。

2023白沙屯媽祖徒步進香活動，自12日凌晨起駕出發，17日在雲林北港朝天宮進行進行最重要的「進火」儀式後，隨即北返回鑾，今天下午4時回宮安座。

媽祖鑾轎中午停駕白沙屯車站，下午3時許起駕緩緩往拱天宮前行，沿途所經之處以及拱天宮周邊都被信徒、香客塞爆，苗栗縣警察局通霄分局頻頻宣導，希望將人潮往台1線疏散，不過隨香信眾熱情不減，爭相搶拍、見證媽祖回宮時刻。

下午接近4時，頭旗率先護送香擔衝進廟內，接著在信眾高喊「進喔、進喔」聲浪中，鑾轎三進三退進入拱天宮，廟方隨即關上廟門請出媽祖神尊入殿安座，9天8夜進香之旅宣告圓滿告一段落。

白沙屯拱天宮表示，回宮安座後，媽祖與火缸送進正殿神房內，神龕紅色布幔會放下，讓媽祖在神龕中薰染萬年香火的靈氣，12天之後、3月3日凌晨0時25分開爐；明天將循例由「二媽」帶領遊庄遶境，祈求境內平安。

今年報名參與白沙屯媽祖進香人數逾11萬再創紀錄，「香燈腳」熱情隨行9天8夜，尤其回程「急行軍」挑戰體力與毅力，有信徒走完全程說「腳很痠，又累又想睡，但內心充滿感動」；拱天宮期盼媽祖恩澤賜福台灣、庇佑所有香燈腳及信徒，為人們帶來信仰的力量。（編輯：方沛清）1120220