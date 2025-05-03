白沙屯媽祖飆速36小時抵北港 數十萬人夾道迎接

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（中央社記者姜宜菁雲林縣3日電）苗栗通霄鎮白沙屯媽祖36小時飆速抵達雲林縣北港朝天宮，數十萬人夾道下，高喊「進喔！進喔！」媽祖鑾轎駐駕，預計明天0時許起駕回鑾。

2025乙巳年白沙屯媽祖徒步進香1日深夜登轎後啟程，今天中午12時許抵達雲林北港朝天宮，「粉紅超跑」飆速，成功挑戰36小時200多公里，媽祖鑾轎預計11日下午3時45分回宮；根據拱天宮統計，香燈腳報名人數突破32萬人。

眾人齊呼「進喔！進喔！」鑾駕約中午12時許在數十萬人夾道下，三進三退進駐北港朝天宮。

拱天宮主委洪文華說，今年報名的香燈腳近33萬人，比起往年成長許多，今年需36小時抵達北港朝天宮，3組轎班人員輪替趕路程，之前曾有34小時的紀錄，相對36小時的挑戰還不算最艱困；今年遇到的問題是香燈腳眾多，人潮壅塞，預估今天有6、70萬人跟著媽祖湧進北港。

由於今年參與人潮眾多，拱天宮略為調整相關儀式。洪文華指出，今年拜天公儀式將在駐駕後半小時舉行，晚間重頭戲的刈火儀式，預定隔天凌晨0時40分開始。

此外，因報名香燈腳眾多，疏文名冊就達1909張，與去年相比數量倍增，拱天宮預估誦唸疏文需要2至3小時，預計晚間9時30分開始誦唸。

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嘉義縣新港鄉與雲林縣北港鎮僅隔北港溪，新港鄉的居民搭起帆布，準備迎接媽祖回鑾時能到嘉義縣。對此，洪文華表示，「看媽祖的意思」，不會去預設立場，待晚上刈火後，媽祖起駕時看如何安排；並強調畢竟大家都是好朋友，友宮都有保持聯絡。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀指出，今年盛況更勝以往，雲林人、甚至外縣市的人都展現熱情迎媽祖，準備許多飲品、食物與香燈腳結緣。（編輯：吳素柔）1140503