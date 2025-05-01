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大眾運輸參加白沙屯媽祖進香 交部發5千份平安守

2025/5/1 14:32（5/1 14:41 更新）
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交通部與台鐵攜手合作，在拱天宮的支持與各單位促成下，特別製作5000份限量版「永保安康車票」疏運平安守及宣導品，1日下午3時起於台鐵白沙屯站外發放給民眾。（交通部提供）中央社記者余曉涵傳真 114年5月1日
交通部與台鐵攜手合作，在拱天宮的支持與各單位促成下，特別製作5000份限量版「永保安康車票」疏運平安守及宣導品，1日下午3時起於台鐵白沙屯站外發放給民眾。（交通部提供）中央社記者余曉涵傳真 114年5月1日
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（中央社記者余曉涵台北1日電）鼓勵民眾搭乘大眾運輸參加白沙屯媽祖進香，交通部今天表示，台鐵加開班次、高鐵增停苗栗站及公路局闢駛接駁專車外，也製作5000份印有「勇」字的永保安康車票疏運平安守，要送給民眾。

一年一度的白沙屯拱天宮媽祖進香今晚子時登轎出發，今年逾32萬信徒參與。交通部今天發布新聞稿表示，提供的疏運措施，包括台鐵加開班次、高鐵增停苗栗站及公路局闢駛接駁專車。

交通部說，今年交通部與台鐵攜手合作，在拱天宮的支持與各單位促成下，特別製作5000份限量版「永保安康車票」疏運平安守及宣導品，今天下午3時起於台鐵白沙屯站外發放給民眾。

交通部說，這張車票不僅象徵平安，也寄託了媽祖的庇佑與祝福，特別在背面印上白沙屯媽祖著名的「勇」字，為進香途中每一位信徒加持勇氣，撐起他們一步一腳印的信仰之路。

交通部今年首次協助白沙屯媽祖進香疏運，信徒可多加利用台鐵、高鐵及公路接駁等大眾運輸工具，同時減少私人運具造成的壅塞與風險，駕駛人務必遵守交通規則、注意行人安全。

台鐵部分，5月1、2、10、11日加開區間（快）車76列次，5月1日增加1列次普悠瑪自強號及5月1、10、11日計增加15列次莒光號增停白沙屯站、加掛111列次（原4車編組改為8車編組），海線運能較平日提升近66%，以疏運活動日人潮。

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公路客運則規劃2條公路客運直達車接駁路線接駁民眾，包括5月1日及11日行駛往返高鐵苗栗站至白沙屯拱天宮直達車，班距約10分鐘1班；5月3日行駛往返北港朝天宮至臺鐵嘉義站直達車，班距約15分鐘1班，收費為全票新台幣50元（半票25元），公路局將視搭車需求，機動增車增加運能，載滿即發車。

高鐵亦增開班次，5月1日上午7時到上午9時、晚間6時到晚間7時；5月9日7時到上午9時、下午3時到晚間8時；5月10日上午7時到上午9時、上午10時到上午11時；5月11日上午7時到上午8時、下午2時到晚間10時，每小時雙向各有2班次列車停靠高鐵苗栗站，後續視訂位狀況及現場人潮狀況增開臨時班次。（編輯：陳政偉）1140501

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