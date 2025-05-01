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白沙屯媽祖進香 賴總統參香贈匾「拱昭天佑」

2025/5/1 22:28（5/1 22:51 更新）
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苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香1日深夜將起駕，總統賴清德晚間前往參香並為所贈牌匾「拱昭天佑」揭幕。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 114年5月1日
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香1日深夜將起駕，總統賴清德晚間前往參香並為所贈牌匾「拱昭天佑」揭幕。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 114年5月1日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣1日電）苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香今天深夜將起駕進香，總統賴清德晚間前往參香並為致贈牌匾「拱昭天佑」揭幕，總統說，期待全民社會以正信的善念，讓國家更進步。

白沙屯媽祖徒步往雲林北港朝天宮進香預計11時25分登轎後啟程，事實上每年進香活動，除了通霄鎮拱天宮正殿媽祖之外，鄰近的後龍鎮山邊媽祖也一起同行，兩座神尊會在拱天宮會合後，共乘鑾轎展開進香之旅。

賴總統晚間先前往山邊媽祖宮參香祈福，恭請山邊媽祖登轎，隨後轉往拱天宮，由苗栗縣長鍾東錦、拱天宮主委洪文華、民進黨宗教委員會總召余政憲及多名黨籍立委、縣議員等人陪同參香敬拜，恭請媽祖出神龕。

總統代表全體人員向媽祖行三獻禮，接著為他致贈廟方的牌匾「拱昭天佑」揭幕，隨後到廟前向等待出發的「香燈腳」們致意並發表談話。

總統表示，「拱昭天佑」牌匾是表彰白沙屯媽的神威顯赫，也叩謝白沙屯媽祖在苗栗縣保境安民，牌匾的意思是，只要所有善男信女拱衛光明、正信的善念，一定可以得到上天的保佑、媽祖的保佑，期勉大家一起做善事、行善來照顧弱勢，在各自的工作崗位上善盡責任，讓國家社會可以更加進步。

總統指出，去年520上任之后，總統府成立3個委員會，首先「健康台灣推動委員會」是希望國人能夠健康活得更久，也活得更健康，讓國家更強、讓世界擁抱台灣；第2是「國家氣候變遷對策委員會」， 因應天災地變頻傳，希望台灣集結社會的力量，解決淨零轉型的問題，也利用淨零轉型讓社會更進步、產業更具有競爭力。

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第3則是「全社會防衛韌性委員會」，總統說，因應天災地變以及地緣政治的變化，希望結合全社會、全國民眾，強化社會應變韌性，讓每一個人都知道自己的崗位，能夠保護自己也能幫助他人，讓國家更有堅強的防衛力量。

賴總統強調，白沙屯媽祖神威遠播，保佑海內外許許多多善男信女，他很榮幸能迎請白沙屯媽祖出神龕，並代表台灣社會恭送媽祖啟程前往雲林朝天宮進香，祝福進香活動圓滿成功，也祈求白沙屯媽祖保佑台灣國泰民安風調雨順。（編輯：陳清芳）1140501

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苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香1日深夜將起駕，總統賴清德（前右2）晚間前往參香，在廟前發表談話時表示，期待全民社會以正信的善念，讓國家更進步。前右為苗栗縣長鍾東錦。中央社記者管瑞平攝 114年5月1日
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香1日深夜將起駕，總統賴清德（前右2）晚間前往參香，在廟前發表談話時表示，期待全民社會以正信的善念，讓國家更進步。前右為苗栗縣長鍾東錦。中央社記者管瑞平攝 114年5月1日
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香1日深夜將起駕進香，總統賴清德（中持麥克風者）晚間前往參香敬拜，恭請媽祖出神龕，隨後到廟前向等待出發的「香燈腳」們致意並發表談話。中央社記者管瑞平攝 114年5月1日
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香1日深夜將起駕進香，總統賴清德（中持麥克風者）晚間前往參香敬拜，恭請媽祖出神龕，隨後到廟前向等待出發的「香燈腳」們致意並發表談話。中央社記者管瑞平攝 114年5月1日
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