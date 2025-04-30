柯大堡發起信徒文化季 白沙屯開爐大典前登場

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（中央社記者陳怡璇台北30日電）音樂人柯大堡發起首屆「信徒文化季」酬神音樂節，5月21日在白沙屯媽祖開爐大典前的吉日登場，與22尊神明一起聽團，將民俗信仰結合音樂翻玩廟會，更貼近年輕世代。

柯大堡多年來走訪各地宮廟，深度參與各類型廟會慶典，並以「隨行」、「東港溫王爺」等音樂作品，巧妙結合流行音樂與民俗元素，深受聽眾感動；2024年，更以個人演唱會「甲辰年最大科」成功翻轉傳統廟會文化，演唱會中融合迎神、稟疏文等儀式，首創「神明也聽團」概念，並在信徒與音樂圈引發熱烈回響，希望再次舉辦。

柯大堡今年延續這股力量，希望透過音樂，讓年輕世代以更貼近生活的方式重新認識信仰文化，打破宮廟活動的莊嚴距離感，以音樂節的形式擴大舉辦「信徒文化季」酬神音樂節。

活動將於5月21日在白沙屯天德宮停車場登場，這也是白沙屯媽祖開爐大典前的吉日。「以酬神為主題，信徒為號召」精神，由大溪廣澤宮的廣澤尊王、妙應仙妃、演藝祖師爺，以及柯家邱府二王、謝家中壇元帥等神明作為主家，邀請白沙屯媽祖偕同白沙屯八大公廟（拱天宮、天德宮、五雲宮、東龍宮、五龍宮、母德宮、省安宮、風頭厝福德祠）攜手山邊媽祖宮（山邊媽祖、山邊照府王爺）神尊聖駕共襄盛舉。

活動更邀請白沙屯太子會、斗六石榴班長和宮斑鳩媽、彰化大村埤腳五通宮五顯大帝、台中震樂堂九天玄女等，共22尊神明齊聚，開創樂迷與神明共同「聽團」的全新文化交流模式。

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柯大堡表示，信仰是一種充滿溫暖與力量的存在，音樂則是人與人之間情感交流的重要媒介。透過這場音樂季，希望用輕鬆有趣的方式落實民俗即生活，也更深化信徒之所以為信徒的內在感受。

音樂卡司集結林姍、蔡家蓁、震樂堂、賴銘偉、鳳鳴齋國樂團、曾立馨 Hug Muzik等優秀音樂人，從搖滾、民謠到國樂，以多元曲風展現信仰與藝術的絢麗交織，現場還融入濃厚宮廟文化氛圍，包括「結緣交換站」進行故事互動交流、現場LIVE電台「祭解放送所」分享感動與知識、「模型廟會大會師」由達人指導廟會玩法，以及「頭旗大挑戰」「香擔護衛隊」「福氣龜龜主選拔」等，打造廟會文化體驗市集。（編輯：李淑華）1140430