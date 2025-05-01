白沙屯進香起駕倒數 拱天宮週邊人潮湧現

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（中央社記者管瑞平苗栗縣1日電）苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步進香活動今年報名人數逼近33萬，今天深夜將登轎啟程，因適逢五一勞動節，「香燈腳」陸續湧入白沙屯地區及拱天宮週邊，人潮絡繹不絕。

白沙屯媽祖徒步往雲林北港朝天宮進香活動已是全國宗教盛事，今年向拱天宮報名參與人數高達32萬9118人，較去年成長8成，再創歷史新高。

白沙屯媽祖預計晚間11時25分登轎，準備就緒後啟程，展開為期10天9夜進香之旅。今天適逢五一勞動節，廣大信徒、香燈腳上午陸續抵達通霄白沙屯地區，中午過後人潮更加明顯，從白沙屯火車站一路到拱天宮人潮絡繹不絕。

台1線沿途、通往拱天宮前的道路，也有各式飯擔、點心站進駐設攤，準備發送粽子、茶葉蛋、熱狗、炸雞腿、草莓冰沙、運動飲料等，為進香民眾應援、儲備體力，場面熱鬧非凡。

有首次報名參與進香的信徒指出，過去聽聞白沙屯媽祖相當特別，今年決定來感受體驗一下，不過考量時間和自身體力，暫定跟著媽祖婆走3天，或許下次能挑戰更長時間。

現場點心站陳姓業者表示，和家人在當地做生意，長期受媽祖婆照顧，為了這次進香活動，今天準備1000多份熱狗免費發送，希望跟所有香燈腳結善緣。

另外，公民團體「苗栗國罷免立委連線」今天也號召雙北大罷（北北基桃罷免行動）、南罷天志工團及中部等全國罷團發起「粉紅超跑行動」，在台1線白沙屯段擺攤，除定點宣講，並以分組「小蜜蜂」呼籲民眾加入連署。

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苗栗縣議員曾玟學到場聲援表示，香燈腳們可能祈求健康、平安而跟隨媽祖的步伐，罷團志工也是希望台灣更好而在各地努力，希望藉由此次「粉紅超跑行動」，讓全台各選區罷免藍委案一起衝過二階。

罷團志工指出，各地區罷免藍委二階連署進入最後衝刺階段，希望帶著媽祖慈悲的守護，訴求人民對正義的堅持、對台灣未來的守護，這次預計逾150名志工夥伴加入，會一路向南挺進協助全台快閃收件，志工們在現場並高呼「台灣有難 反抗就是愛」、「媽祖愛台灣、罷免護台灣，連署書進喔」提振士氣。（編輯：吳素柔）1140501

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步進香活動1日深夜將登轎啟程，午後已有許多香燈腳搭乘台鐵抵達白沙屯火車站。中央社記者管瑞平攝 114年5月1日

白沙屯媽祖徒步往雲林北港朝天宮進香活動已是全國宗教盛事，今年將在1日深夜正式啟程，午後已有許多香燈腳搭乘台鐵抵達白沙屯火車站，準備與媽祖同行。中央社記者管瑞平攝 114年5月1日