加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
梅雨鋒面5/4報到 中部以北、東半部留意雨勢
首頁 / 生活

白沙屯進香起駕倒數 拱天宮週邊人潮湧現

2025/5/1 17:40（5/1 18:43 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步進香活動1日深夜將正式展開，今年報名參與人數逼近33萬，午後已有不少「香燈腳」陸續湧入白沙屯地區及拱天宮周邊。中央社記者管瑞平攝 114年5月1日
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步進香活動1日深夜將正式展開，今年報名參與人數逼近33萬，午後已有不少「香燈腳」陸續湧入白沙屯地區及拱天宮周邊。中央社記者管瑞平攝 114年5月1日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣1日電）苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步進香活動今年報名人數逼近33萬，今天深夜將登轎啟程，因適逢五一勞動節，「香燈腳」陸續湧入白沙屯地區及拱天宮週邊，人潮絡繹不絕。

白沙屯媽祖徒步往雲林北港朝天宮進香活動已是全國宗教盛事，今年向拱天宮報名參與人數高達32萬9118人，較去年成長8成，再創歷史新高。

白沙屯媽祖預計晚間11時25分登轎，準備就緒後啟程，展開為期10天9夜進香之旅。今天適逢五一勞動節，廣大信徒、香燈腳上午陸續抵達通霄白沙屯地區，中午過後人潮更加明顯，從白沙屯火車站一路到拱天宮人潮絡繹不絕。

台1線沿途、通往拱天宮前的道路，也有各式飯擔、點心站進駐設攤，準備發送粽子、茶葉蛋、熱狗、炸雞腿、草莓冰沙、運動飲料等，為進香民眾應援、儲備體力，場面熱鬧非凡。

有首次報名參與進香的信徒指出，過去聽聞白沙屯媽祖相當特別，今年決定來感受體驗一下，不過考量時間和自身體力，暫定跟著媽祖婆走3天，或許下次能挑戰更長時間。

現場點心站陳姓業者表示，和家人在當地做生意，長期受媽祖婆照顧，為了這次進香活動，今天準備1000多份熱狗免費發送，希望跟所有香燈腳結善緣。

另外，公民團體「苗栗國罷免立委連線」今天也號召雙北大罷（北北基桃罷免行動）、南罷天志工團及中部等全國罷團發起「粉紅超跑行動」，在台1線白沙屯段擺攤，除定點宣講，並以分組「小蜜蜂」呼籲民眾加入連署。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

苗栗縣議員曾玟學到場聲援表示，香燈腳們可能祈求健康、平安而跟隨媽祖的步伐，罷團志工也是希望台灣更好而在各地努力，希望藉由此次「粉紅超跑行動」，讓全台各選區罷免藍委案一起衝過二階。

罷團志工指出，各地區罷免藍委二階連署進入最後衝刺階段，希望帶著媽祖慈悲的守護，訴求人民對正義的堅持、對台灣未來的守護，這次預計逾150名志工夥伴加入，會一路向南挺進協助全台快閃收件，志工們在現場並高呼「台灣有難 反抗就是愛」、「媽祖愛台灣、罷免護台灣，連署書進喔」提振士氣。（編輯：吳素柔）1140501

#白沙屯媽祖
#朝天宮
#苗栗縣
#曾玟學
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步進香活動1日深夜將登轎啟程，午後已有許多香燈腳搭乘台鐵抵達白沙屯火車站。中央社記者管瑞平攝 114年5月1日
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步進香活動1日深夜將登轎啟程，午後已有許多香燈腳搭乘台鐵抵達白沙屯火車站。中央社記者管瑞平攝 114年5月1日
白沙屯媽祖徒步往雲林北港朝天宮進香活動已是全國宗教盛事，今年將在1日深夜正式啟程，午後已有許多香燈腳搭乘台鐵抵達白沙屯火車站，準備與媽祖同行。中央社記者管瑞平攝 114年5月1日
白沙屯媽祖徒步往雲林北港朝天宮進香活動已是全國宗教盛事，今年將在1日深夜正式啟程，午後已有許多香燈腳搭乘台鐵抵達白沙屯火車站，準備與媽祖同行。中央社記者管瑞平攝 114年5月1日
苗栗白沙屯媽祖進香1日深夜將啟程，公民團體特別號召各地罷免團體發起「粉紅超跑行動」，在台1線白沙屯段擺攤，除定點宣講外，並以分組「小蜜蜂」呼籲民眾加入連署。中央社記者管瑞平攝 114年5月1日
苗栗白沙屯媽祖進香1日深夜將啟程，公民團體特別號召各地罷免團體發起「粉紅超跑行動」，在台1線白沙屯段擺攤，除定點宣講外，並以分組「小蜜蜂」呼籲民眾加入連署。中央社記者管瑞平攝 114年5月1日
白沙屯媽祖
大眾運輸參加白沙屯媽祖進香 交部發5千份平安守白沙屯媽祖進香5/1登場 公路局首度攜手高鐵疏運
曾玟學
罷免進二階連署名單一次看 增2民進黨立委遭提議罷免 苗縣3泛綠陣營議員：正面迎戰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：