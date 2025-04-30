白沙屯媽祖進香5/1登場 公路局首度攜手高鐵疏運

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（中央社記者余曉涵台北30日電）白沙屯媽祖進香將在5月1日登場，根據廟方統計，報名人數已經超過32萬人。交通部公路局表示，今年首度與高鐵合作投入「聯防疏運」，提供高鐵乘客接駁至白沙屯拱天宮直達車。

公路局今天發布新聞稿表示，因應白沙屯媽祖進香，為避免大量車潮湧入造成當地道路壅塞，請參與進香信眾多加利用鐵公路大眾運輸工具前往，除台鐵海線運能已較平日增加66%外，今年也與高鐵合作首次投入聯防疏運，提供高鐵乘客接駁至白沙屯拱天宮直達車。

公路局說，提供2條直達車接駁路線，其中1條為「高鐵苗栗站─白沙屯拱天宮」，將於5月1日下午2時20分至晚間10時30分提供高鐵乘客前往拱天宮接駁服務，班距約10分鐘1班；另於5月11日配合媽祖回鑾，下午1時至晚間9時提供由白沙屯拱天宮前往高鐵苗栗站回程接駁服務，票價為新台幣50元（半票25元）。

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配合白沙屯媽祖5月3日抵達雲林，公路局說，當天提供1條「北港朝天宮─台鐵嘉義站」來回直達車，接駁時間為中午12時至晚間8時30分，班距約15分鐘1班，票價同為50元（半票25元）。

公路局說，接駁車都將視當日信眾搭車及等候情況，請客運業者機動調度加密班次，降低民眾等候時間。（編輯：黃名璽）1140430