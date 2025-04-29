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白沙屯媽祖「粉紅超跑」將啟程 西濱5/1部分封閉

2025/4/29 17:45（4/29 18:49 更新）
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苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香活動將於5月1日深夜11時25分登轎後啟程，由於進香路線不固定，交通部公路局表示，起駕當晚10時至5月2日8時預為封閉台61線南下龍港至房裡路段及各匝道。（公路局提供）中央社記者管瑞平傳真 114年4月29日
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香活動將於5月1日深夜11時25分登轎後啟程，由於進香路線不固定，交通部公路局表示，起駕當晚10時至5月2日8時預為封閉台61線南下龍港至房裡路段及各匝道。（公路局提供）中央社記者管瑞平傳真 114年4月29日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣29日電）白沙屯拱天宮媽祖進香將啟程，公路局指出，因進香去程僅36小時要抵北港，5月1日晚間10時至5月2日上午8時預為封閉台61線（西濱快速公路）南下龍港至房裡路段及匝道。

2025乙巳年白沙屯媽祖徒步往北港朝天宮進香活動，將於5月1日晚間11時25分登轎後啟程，展開10天9夜進香之旅。拱天宮統計，今年報名人數達32萬9118人，再創歷史新高，廟方昨天晚間舉行「放頭旗」儀式，為一年一度宗教盛事揭開序幕。

白沙屯媽祖進香沒有固定路線，沿途全依媽祖鑾轎指引決定行走方向，往年出發後，信徒總猜測鑾轎會帶領廣大「香燈腳」沿台1線（縱貫公路）或轉往台61線西濱南下。

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公路局中區養護工程分局苗栗工務段今天表示，今年進香去程僅36小時要抵達北港，時間短促，為避免「粉紅超跑」屆時突轉往西濱快速公路，5月1日晚間10時至5月2日上午8時預為封閉台61線南下龍港至房裡（105K至130K）路段及各匝道，請用路人車改行駛台6線及台1線替代道路，以確保人車安全。

苗栗工務段建議，屆時南下車輛請於台61線龍港匝道（105k+300）匯出，接台6線替代道路往東至台1線右轉南下，至140縣道右轉往西接西濱公路橋下車道左轉往南，至134K（公里）由苑裡、大甲匝道接回台61線主線續往南行駛。（編輯：戴光育）1140429

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