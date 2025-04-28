白沙屯媽祖進香路線不固定 中市警彈性車道交管

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（中央社記者趙麗妍台中28日電）苗栗通霄鎮白沙屯媽祖南下北港進香，5月1日深夜起駕，隨即進入台中大甲、清水地區，因鑾轎行經路線不固定，中市警將視鑾轎路線、人潮、車流狀況，彈性實施車道交管。

白沙屯媽祖進香活動5月1日深夜起駕，緊接進入台中大甲區，因今年度參與進香報名人數已突破28萬人，再創歷史新高，大甲警分局部署警力沿路疏導交通。

大甲警分局長謝建國表示，白沙屯媽祖進香活動在進入大甲地區後，可能選擇省道台1線或台61線為主要行進路線，警方仍部署多名警力緊隨媽祖鑾轎前後，並於沿線各路口機動調度實施交通疏導；警方建議，媽祖鑾轎若進香隊伍行經台1線，建議民眾改道至台61線行駛，反之亦然。

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清水警為維護道路交通安全與順暢，將視鑾轎路線、人潮及車流狀況，彈性實施車道交通管制措施，並加強取締違規。清水警分局動員警力數約115人次，沿線實施交通疏導，行經梧棲、清水路段，用路人隨時掌握鑾轎路線，改由西濱快速道路（台61線）或台1線行駛。

警方呼籲，為避免大量人車跟隨媽祖鑾轎造成塞車困擾，並維護道路交通安全與順暢，民眾可使用「白沙屯GPS」APP，即時掌握媽祖鑾轎位置，適當改道行駛，免塞車之苦。（編輯：陳仁華）1140428