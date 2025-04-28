加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方
白沙屯媽祖
新聞專題
白沙屯媽祖1/119
首頁 / 地方

白沙屯媽祖進香路線不固定 中市警彈性車道交管

2025/4/28 14:01（4/28 14:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
苗栗通霄鎮白沙屯媽祖南下北港進香活動5月1日深夜起駕，隨即進入台中大甲、清水地區，清水警方為維護道路交通安全與順暢，將視鑾轎路線、人潮及車流狀況，彈性實施車道交通管制措施。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年4月28日
苗栗通霄鎮白沙屯媽祖南下北港進香活動5月1日深夜起駕，隨即進入台中大甲、清水地區，清水警方為維護道路交通安全與順暢，將視鑾轎路線、人潮及車流狀況，彈性實施車道交通管制措施。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年4月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中28日電）苗栗通霄鎮白沙屯媽祖南下北港進香，5月1日深夜起駕，隨即進入台中大甲、清水地區，因鑾轎行經路線不固定，中市警將視鑾轎路線、人潮、車流狀況，彈性實施車道交管。

白沙屯媽祖進香活動5月1日深夜起駕，緊接進入台中大甲區，因今年度參與進香報名人數已突破28萬人，再創歷史新高，大甲警分局部署警力沿路疏導交通。

大甲警分局長謝建國表示，白沙屯媽祖進香活動在進入大甲地區後，可能選擇省道台1線或台61線為主要行進路線，警方仍部署多名警力緊隨媽祖鑾轎前後，並於沿線各路口機動調度實施交通疏導；警方建議，媽祖鑾轎若進香隊伍行經台1線，建議民眾改道至台61線行駛，反之亦然。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

清水警為維護道路交通安全與順暢，將視鑾轎路線、人潮及車流狀況，彈性實施車道交通管制措施，並加強取締違規。清水警分局動員警力數約115人次，沿線實施交通疏導，行經梧棲、清水路段，用路人隨時掌握鑾轎路線，改由西濱快速道路（台61線）或台1線行駛。

警方呼籲，為避免大量人車跟隨媽祖鑾轎造成塞車困擾，並維護道路交通安全與順暢，民眾可使用「白沙屯GPS」APP，即時掌握媽祖鑾轎位置，適當改道行駛，免塞車之苦。（編輯：陳仁華）1140428

#大甲區
#大甲警分局
#白沙屯媽祖
#清水警分局
白沙屯媽祖
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
白沙屯媽祖進香 西濱、台1線通霄段分階段管制
23
更多編輯台推薦新聞：