白沙屯媽祖進香 西濱、台1線通霄段分階段管制

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（中央社記者管瑞平苗栗縣28日電）苗栗縣通霄鎮白沙屯媽祖南下北港進香活動在即，縣警局因應大批人車潮，規劃拱天宮主要聯外道路台1線、台61線（西濱）自5月1日上午8時起分階段管制並實施彈性封閉。

白沙屯拱天宮媽祖一年一度徒步往雲林北港朝天宮進香，將於5月1日深夜登轎後啟程，廟方統計今年報名人數突破30萬人，苗栗縣警察局規劃部署警力及分區段實施交通管制措施。

苗栗縣警察局今天表示，交通管制將以拱天宮為中心，輻射至主要聯外道路，省道台1線將於5月1日8時起實施分階段管制，並視人車潮狀況，於台61線西濱快速道路實施彈性封閉管制。

縣警局指出，第1階段5月1日8時至5月2日8時，封閉台1線123.5公里（台61線白沙屯匝道）至127.4公里（台61線新埔聯絡道與台1線路口）南、北雙向車道；通霄鎮白東里啟新路至白沙屯火車站、拱天宮牌樓至拱天宮廟前實施道路交通管制；防汛道路5月1日下午4時後車輛禁行。

第2階段5月1日晚間10時至5月2日8時，封閉台1線127.4公里至132.8公里處（台1線與苗128線路口）南、北雙向車道；機動封閉台61線後龍匝道（105公里）至房裡匝道（130公里）沿線含赤土崎、新埔、通霄一、通霄二及苑裡匝道之南下車道。

第3階段5月2日零時起，機動分段管制台1線132公里（通霄聯絡道）至苑裡鎮台1線143.5公里與苗47-1線路口；通霄鎮中山路車輛改行台1線通霄外環道；苑裡鎮中山路車輛改行台1線苑裡外環道。

縣警局交通隊指出，今年台鐵公司在白沙屯站及通霄站；高鐵公司於苗栗站均有加開及增停班次，並有相關接駁車前往拱天宮，民眾可多利用軌道運輸系統。

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至於停車部分，警方表示，除拱天宮周邊停車場外，民眾可於台1線沿線兩側路邊順向停車；也建議北部民眾可至高鐵苗栗站周邊停放車輛、南部民眾至通霄海水浴場停放車輛，再搭乘接駁專車前往。

警方建議，5月1日至2日南來北往行經苗栗地區而非參香的用路人，盡量避開台1線及台61線，改行國道1號、3號行駛，詳細交通疏導管制措施資訊可上苗栗縣警察局官網或臉書粉絲專頁查詢，屆時也可收聽警廣掌握即時路況及管制作為。（編輯：張銘坤）1140428