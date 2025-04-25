電信三雄助陣白沙屯媽祖遶境 AI預測停駕熱點

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北25日電）白沙屯媽祖進香遶境將登場，為因應「移動長城」逾30萬信眾的網路需求，電信三雄全線進行訊號優化，並首度運用AI人工智慧科技預測遶境路線與鑾轎停駕熱點，部署網路設備，也導入AI智慧人流動態資源管理機制。

「白沙屯媽祖進香」將於5月1日晚間11時25分自苗栗拱天宮起駕，展開10天9夜徒步橫跨400公里的進香遶境，今年報名信眾人數突破30萬人，創下新高，電信三雄助陣網路通訊，確保傳輸品質穩定。

中華電信表示，出動超過5部行動基地台車及擴充和新增超過500座4G/5G行動基地台，並再次派出低軌衛星OneWeb行動車與粉紅超跑同行，確保進香遶境全程網路穩定順暢，並動員逾百位工程師，於苗栗、台中、彰化、雲林等可能遶境區域，實施全天候24小時即時訊務疏導。

另外，中華電表示，首度運用AI科技預測遶境路線與鑾轎停駕熱點，部署網路設備，掌握媽祖粉紅超跑動態路線。

台灣大哥大表示，提前啟動白沙屯進香網路部署，5月1日起，集結超過百位工程師，沿400公里遶境路線，橫跨苗栗縣、台中市、彰化縣與雲林縣4縣市，全線動員進行訊號優化，並於苗栗通霄白沙屯拱天宮、慈后宮、雲林北港朝天宮等地設置行動基地車。

台灣大表示，本次也導入「AI智慧人流動態資源管理機制」，以高出平日15倍的偵測效率，即時掌握人潮熱區動向，系統每分鐘更新一次網路數據與人流分布，靈活調度網路資源，強化熱點地區容量配置。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

遠傳表示，評估進香沿途的行動數據與語音需求，提前擴充超過400個既有基站、逾2倍的網路容量，更將出動行動通訊車布署於沿途重要駐駕地點，並有超過百名工程人員全程待命，機動性應變隨香「香丁腳」的通訊需求，應援全民「瘋媽祖」。

遠傳表示，除了預先在苗栗、台中、彰化、雲林4縣市可能行經路線擴充超過2倍的網路容量，更出動4G、5G行動通訊車，提前布署於白沙屯拱天宮、回鑾駐駕的通霄慈后宮及沿途重要駐駕地點，迅速應變「移動長城」逾30萬信眾的網路需求。（編輯：楊凱翔）1140425