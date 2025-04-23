91歲阿嬤膝關節置換後能深蹲 參加進香不成問題

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中23日電）91歲陳阿嬤雙膝關節嚴重退化，因罹患三高、心律不整，先治療心臟後，再進行人工膝關節置換手術，恢復狀況良好，已能自在走路，還能輕鬆深蹲，參加白沙屯媽祖進香也不是問題。

台中大甲李綜合醫院今天發布新聞稿，副院長、骨科主治醫師王芳英表示，91歲的陳姓阿嬤長年務農，雙膝嚴重退化性關節炎，軟骨已完全磨損，右腳膝蓋變形23度、左腳變形16度，平時走路內八字且疼痛難以忍受，每週打2次止痛針還是受不了。

王芳英指出，檢查後阿嬤需要置換人工關節，但是患者心肺功能不好、心律不整，建議先跨團隊、跨科治療，治療一段時間後，二度評估確認穩定無虞，再替阿嬤置換人工關節。

王芳英說，手術一次2個多小時，考慮到患者體力不支，先置換右腳，等患者恢復體力而且能下床走路後，隔2天再置換左腳，雙膝蓋置換人工膝關節後，阿嬤雙腳已能打直，在指導下術後2天已能爬樓梯復健。

阿嬤說，開刀後走路不再卡卡，術後乖乖地在家自行復健，現在已能到鄰居家串門子，如果要跟家人一起參加媽祖進香，也能放心自己走。回診時在醫師指導下，她扶著桌子很快速的深蹲。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

家屬表示，阿嬤年輕時開始務農，每天都要勞動，導致膝蓋受損嚴重，「很會忍痛，才拖延那麼久。」術後至今4個多月，恢復狀況很好，不必每天聽到阿嬤抱怨膝蓋痛到不能走。

王芳英說，高齡化社會，很多阿公、阿嬤年紀80歲以上身體依舊硬朗，每天種田、散步，置換膝關節主要視患者實際的身體狀況，如果年紀輕但身體狀況不好，反而不建議手術。（編輯：郭諭儒）1140423

大甲李綜合醫院醫療副院長、骨科主治醫師王芳英（圖）指出，91歲陳姓阿嬤因罹患三高、心律不整，先治療心臟後，再進行人工膝關節置換手術，術後恢復良好。中央社記者趙麗妍攝 114年4月23日