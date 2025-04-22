白沙屯媽祖進香活動交通疏運 鐵公路增班聯防

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（中央社記者汪淑芬台北22日電）白沙屯媽祖進香活動為中部地區重要宗教盛事，今年從5月1日至11日，因報名人數已超過31萬人次，交通部採取鐵公路增班及運具聯防，協助疏運。

交通部今天發布新聞稿，依據進香活動行程，預判5月1日、10日及11日，為苗栗端（通霄）交通需求尖峰，5月3日為雲林端（北港）交通需求尖峰。

為滿足民眾需求及協助紓解地方交通壓力，交通部長陳世凱今天至台鐵白沙屯站視察，聽取台鐵公司、公路局及高鐵公司疏運規劃報告。

陳世凱指示公路局再協調客運業者增派車輛，支援高鐵苗栗站接駁至白沙屯直達車路線的接駁車，由15輛增加至30輛，另北港至台鐵嘉義站直達車路線，為利民眾方便付費及鼓勵搭乘大眾運輸，原規劃票價新台幣80元，改為50元。

根據交通部針對白沙屯媽祖遶境的鐵公路聯防疏運規劃如下，台鐵5月1、2、10、11日加開區間（快）車76列次；5月1日增加1列次普悠瑪自強號及5月1、10、11日增加共15列次莒光號增停白沙屯站、加掛111列次（原4車編組改為8車編組），海線運能較平日提升近66%。

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公路客運部分，規劃2條公路客運直達車接駁路線接駁民眾，包括5月1日及11日行駛往返高鐵苗栗站至白沙屯拱天宮直達車，班距約10分鐘1班，5月3日行駛往返北港朝天宮至台鐵嘉義站直達車，班距約15分鐘1班，收費為全票50元（半票25元），公路局將視搭車需求，機動增車增加運能，載滿即發車。

高鐵部分：重要時段如5月1日上午7時至9時、傍晚6時至晚間7時；5月9日上午7時至9時、下午3時至8時；5月10日上午7至9時、10時至11時；5月11日上午7時至8時、下午2時至晚上10時，每小時雙向各有2班次列車停靠高鐵苗栗站，後續視訂位狀況及現場人潮狀況增開臨時班次。（編輯：李亨山）1140422