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迎白沙屯媽祖 雲林擴大高鐵免費接駁、廣設休息區

2025/4/22 14:27
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（中央社記者姜宜菁雲林縣22日電）2025乙巳年白沙屯媽祖徒步進香預計5月3日抵達雲林縣，目前香燈腳報名逾30萬人，北港鎮公所今天宣布廣開休息區、擴大高鐵免費接駁，提供便利、安全的服務迎接香燈腳到來。

2025乙巳年白沙屯媽祖徒步進香預計5月1日深夜登轎後啟程，5月3日抵達雲林北港，5月11日下午3時45分回宮。目前香燈腳報名人數突破30萬人。

為迎接數十萬人湧入北港鎮，雲林縣府和鎮公所完成整備。北港鎮公所今天在北港糖廠「1911好庫文化園區停車場」召開北港往嘉義高鐵站免費接駁車說明會。

北港鎮長蕭美文說，公所去年首辦高鐵免費接駁，搭車人潮超乎預期，然因從北港鎮體育公園發車，運量應接不暇，且班車穿越市區容易塞車，事後檢討缺失後，更改發車點並擴大高鐵免費接駁服務。

蕭美文表示，今年發車點移至北港糖廠「1911好庫文化園區停車場」，現場有廣大的腹地，有助於集結候車與車輛調度，民眾走進園區既可欣賞美麗景點，搭車更便捷，尤其發車可以避開市區車潮，直接從媽祖大橋前往高鐵嘉義站，快速又便利。

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蕭美文說，今年獲縣府補助增加班車，擴大車次與運量，預計5月3日中午12時30分至晚上9時提供接駁服務，每15分鐘1班車全程免費，北港鎮重要路口皆有設置「免費接駁車」路標指引，讓欲搭乘接駁車的香燈腳輕鬆掌握接駁地點，安全回家。

雲林縣民政處則協調北港朝天宮香客大樓、北港鎮農會及北港鎮內4所國小的活動中心供作香客休息區，讓香燈腳晚間休憩、梳洗，以因應今年暴增的進香人潮。（編輯：李淑華）1140422

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