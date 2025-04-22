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白沙屯媽祖進香逾30萬人報名 醫：防推擠、中暑

2025/4/22 14:37
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（中央社記者管瑞平苗栗縣22日電）2025苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步進香活動，5月1日深夜將登轎啟程，廟方今天表示，報名人數已逾30萬。由於時序將入夏，醫師提醒香燈腳要防範推擠、中暑，量力而為。

白沙屯媽祖徒步往雲林北港朝天宮進香活動，最大特色是每年進香時程及路線皆不固定，今年經廟方與值年爐主向媽祖婆擲筊請示，預定4月28日放頭旗、5月1日深夜11時25分登轎，準備就緒後旋即起駕出發，展開一年一度進香之旅。

拱天宮管理委員會主委洪文華表示，今年報名參與的香燈腳再創歷史新高，首波預備23萬件的背心裝備在報名起跑1週即領取一空，後續緊急追加。截至今天上午，報名人數已達30萬7000餘人，還不包括報名搭乘93台遊覽車的人數，距離4月28日截止日還有1週，預估屆時報名人數上看32萬人。他說，近幾年「香燈腳」成長之快，有點出乎意料。

洪文華指出，今年媽祖啟程南下36小時須到達北港，是場「急行軍」挑戰，且天氣逐漸炎熱，香燈腳要特別注意自身狀況，防範中暑。

童綜合醫院連續多年動員醫護團隊，全程支援進香活動隨行緊急醫療救護。童綜合醫院副院長吳肇鑫指出，此次報名破紀錄，包括拱天宮起駕出發、北港朝天宮及回鑾前一天駐駕通霄慈后宮，是人潮最擁擠3大熱點，為避免推擠受傷、踩踏意外，已與3地區警察局、交通單位規劃動線管制，建立綠色通道。

吳肇鑫提醒，時序進入4、5月，高溫、高濕的天氣，中暑指數偏高，香燈腳務必注意防曬與補充水分。尤其中暑初期症狀不很明顯，行進間可能只覺得有點頭昏眼花、口乾舌燥，有點走不下去，此時千萬不要硬撐，盡快找到陰涼處坐下，若不會想吐就趕快補充水分、鹽分，如已有嘔吐現象，就不要再進食，請醫護人員處理評估打點滴。

他說，龐大進香隊伍甚至比沿途行經鄉鎮的人口數還多，為避免突發狀況癱瘓當地119系統，今年醫療團有2台救護車及醫護人員全程隨行，若香燈腳途中有緊急醫療需求，可撥打臂章的專線電話求助。

此外，為迎接這場年度宗教盛事，通霄鎮公所規劃「媽祖民俗文化系列活動」，5月1日晚間7時在拱天宮前私人停車場舉辦起駕晚會，邀請多組表演團隊演出恭送媽祖進香；5月10日上午8時將舉行迎駕文化藝術表演，迎接白沙屯媽祖回鑾。

苗栗縣長鍾東錦、通霄鎮長張可欣、拱天宮主委洪文華、朝天宮副董事長吳炳俊等人，今天共同出席媽祖民俗文化系列活動記者會，為年度進香盛事暖身。台鹽公司與泰山企業也分別捐贈逾百箱礦泉水與飲品，提供香燈腳沿途補給。

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鍾東錦說，白沙屯媽祖進香不僅是通霄鎮、苗栗縣的大事，更是台灣重要宗教民俗文化，媽祖慈悲佑民，感動許多人，年輕香燈腳也越來越多，大家都抱著一顆感恩的心，相信媽祖一定會保佑台灣平安。

根據拱天宮公布2025乙巳年進香日程，白沙屯媽祖燈轎時間為5月1日深夜11時25分，登轎就緒後鑾轎旋即出發；5月3日到北港；5月4日凌晨0時40分進火；5月11日下午3時45分回宮；5月22日開爐。（編輯：李錫璋）1140422

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