台鐵白沙屯媽祖聯名「福安便當」 18日開賣
2025/4/17 11:18
（中央社記者汪淑芬台北17日電）2025苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖進香祈福行腳，將於5月1日晚間登場。台鐵也與白沙屯媽祖聯名，推出「福安便當」， 明天開賣。
台鐵公司發布新聞稿，首度與白沙屯媽祖推出聯名特色便當，為大家保幸福、「飽」平安。
台鐵說，「福安便當」每份新台幣130元，明天至5月11日，於午餐時間販售，依便當到達各店時間開賣，販售地點包括台鐵便當台中店、台中高鐵店、彰化店、新竹店。
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台鐵說，由台鐵台中餐旅分處製作的「福安便當」，象徵福氣與平安，設計葷、素兩款，葷食款主菜選用主廚拿手好菜香滷爌肉，使用特調的秘製滷汁，以小火慢滷至入味；素食款主菜選用非基改素白帶魚，搭配營養海苔，配菜部分都選用通宵當地盛產口感香甜軟Q的「彩虹玉米」及「花生」拌炒小魚乾豆干（素食使用毛豆仁），再搭配上玉米筍炒高麗菜、龍鬚菜及彩椒鮮菇。
台鐵也將白沙屯車站特色直接雷雕在便當空盒上，讓大家吃得福氣、吃得平安。（編輯：陳政偉）1140417
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