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星宇航空首與廟宇合作 開發白沙屯媽祖聯名商品

2025/4/7 11:38
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（中央社記者汪淑芬台北7日電）星宇航空首度與廟宇跨界合作，開發白沙屯媽姐聯名商品，並打造特色公益中巴前往進香現場。

星宇航空今天發布新聞稿表示，苗栗拱天宮「白沙屯媽祖進香」是台灣一年一度民俗盛事，具有百年以上歷史，是台灣特有的民俗祭儀。

星宇航空指出，為參與今年盛事，開發白沙屯媽祖聯名商品套組，包含帆布袋及背心，兩款帆布袋巧妙將代表星宇航空的STAR轉化為象徵白沙屯媽祖「勇字軍」的「勇」字，展現台灣民間信仰的勇氣與力量，並以鮮豔色彩繪製華麗的白沙屯媽祖。

背心設計靈感則來自抬轎的轎班人員所穿的「勇字」黃色背心，使用反光材質，貼心守護香燈腳們．在長途跋涉的朝聖之路能夠永保平安。

星宇航空表示，白沙屯媽祖聯名商品套組限量3000份，即日起在星宇小舖販售，售價新台幣1000元，所有收益扣除成本後，將全數捐贈給拱天宮，作為文化傳承基金。

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星宇航空指出，即日起，民眾只要加入星宇航空官方LINE，點擊「星願牌祝福」，即可參加「星願牌卡祝福抽獎活動」，有機會參加抽獎，獲得星宇航空X白沙屯媽祖進香聯名好禮，還能下載白沙屯媽祖保庇桌布，讓媽祖隨身保佑。

今年白沙屯媽祖進香將於5月1日啟程，星宇航空也會於進香期間至現場提供公益結緣服務。星宇航空表示，將準備扇子、濕紙巾及瓶裝水等結緣品，更備有兩台公益巴士，車身繪有這次合作主視覺，讓行動疲憊的香燈腳們可以上車短暫休息，養精蓄銳後繼續完成朝聖之旅。（編輯：張雅淨）1140407

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