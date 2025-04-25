白沙屯媽祖進香5/3抵達北港 雲林整備迎客

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（中央社記者姜宜菁雲林縣25日電）白沙屯媽祖徒步進香預計5月3日抵達雲林縣，雲林縣府協調相關單位，朝天宮香客大樓、北港鎮農會等處供香燈腳休憩，還有高鐵站免費接駁，縣府跨局處總動員迎接逾30萬香燈腳到來。

2025乙巳年白沙屯媽祖徒步進香預計5月1日深夜登轎後啟程，5月3日抵達雲林北港，5月11日下午3時45分回宮。目前香燈腳報名人數突破30萬人。

雲林至善文化協會為宣揚白沙屯媽祖進香文化，年年準備結緣品與參與進香的香燈腳結緣，今年準備交趾陶媽祖如意框、粉紅超跑迷你神轎及傳統手製燈籠等結緣品，今天在朝天宮大殿由住持會茂法師灑淨祈福。

由雲林縣長張麗善抽出3組進香臂章號碼，分別為市價新台幣6萬6666元的白沙屯媽祖如意框（臂章編號102203）、白沙屯拱天宮提供的粉紅超跑迷你神轎（臂章編號199500）及傳統手製燈籠（臂章編號191262）。

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張麗善報名參加今年白沙屯媽祖進香活動，她希望透過媽祖的庇佑，讓大家都能夠平安順遂，更重要的是，現在國家面臨島內、國際情勢的挑戰與變動，希望國家領導人也要有智慧，能夠安內攘外，讓鄉親平安，她也感謝至善文化協會舉辦活動，讓更多民眾參與宗教盛事、感受雲林人的熱情。

雲林縣民政處則協調北港朝天宮香客大樓、北港鎮農會及北港鎮內4所國小的活動中心供作香客休息區，讓香燈腳晚間休憩、梳洗；交通工務局在北港糖廠「1911好庫文化園區停車場」設置高鐵免費接駁站，預計5月3日中午12時30分至晚上9時提供接駁服務，每15分鐘1班車全程免費。（編輯：陳政偉）1140425