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白沙屯媽祖登轎參拜時移開拱天宮爐主惹議 張麗善當面致歉

2025/5/3 14:14（5/3 14:38 更新）
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（中央社記者姜宜菁雲林縣3日電）雲林縣長張麗善1日到苗栗縣拱天宮參與媽祖登轎參拜儀式，她移動站在前方的爐主引起議論；張麗善昨天致歉，今天在北港鎮當面與爐主宋曉華致歉，並致贈北港朝天宮報馬仔公仔。

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖赴雲林朝天宮進香，1日深夜媽祖登轎參拜儀式上，張麗善移動站在前方的爐主宋曉華引起議論。

張麗善昨天在隨香路程上受訪時說，「當時現場參拜信眾眾多，在秩序繁忙中，因不識爐主身分，無意中有不周之處，絕非出於本意。」同時也在她臉書（Facebook）粉絲專頁貼文致歉。

張麗善今天在拱天宮主委洪文華陪同下，當面向宋曉華致歉，並致贈北港朝天宮報馬仔公仔，2人在鏡頭前握手，共同祈求媽祖保佑。

張麗善說，當天是誤會，感到很抱歉，相信媽祖是慈悲；宋曉華認為，大家都是為媽祖服務不要模糊焦點，媽祖保佑大家。

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至於2日下午張麗善前往彰化伸港福安宮前跪迎白沙屯媽時，媽祖未在福安宮停轎，也引發網路熱議。

洪文華解釋，媽祖鑾轎抵達福安宮前已休息，因媽祖要趕路所以未停留，與縣長無關，希望大家不要再責怪。（編輯：李亨山）1140503

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