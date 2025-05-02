公費流感疫苗採購686萬劑 國光最多、改打3價

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（中央社記者沈佩瑤台北2日電）疾管署今天公布今年度公費3價流感疫苗招標結果，國光生技占47.5%最多，接著依序為荷商葛蘭素史克藥廠股份有限公司台灣分公司、台灣東洋、賽諾菲、高端疫苗，共686萬4910劑。

每年10月進入流感季，衛生福利部疾病管制署今天公布今年公費3價流感疫苗採購作業及評選結果，循例採適用最有利標、複數決標方式辦理，由5家廠商得標，依合約規定於9月下旬至10月中旬分3批次交貨。預計10月起分2階段開打。

與去年相比，這次公費流感疫苗共2大調整，首先是從4價流感疫苗改回3價。疾管署發言人羅一鈞表示，台灣在2019年10月改打4價，然而流感病毒B型山形株自2020年以後，就從全世界消失，因此依世界衛生組織（WHO）採購3價流感疫苗。

羅一鈞說，預期秋冬仍可能以A型流感機會高，且以H3N2為主，此次H3N2雞蛋型流感疫苗從泰國株改成克羅埃西亞株，細胞型則由麻州株改為華府株，及維持B型維多利亞株，建議民眾還是要接種最新疫苗，才能取得足夠的保護力。

5家得標廠商中，國光生物科技股份有限公司不受「鼠亂」爆料影響，以316萬5830劑、占47.5%，拿下第1；其次荷商葛蘭素史克藥廠股份有限公司台灣分公司授權裕利股份有限公司投標及履約174萬9540劑、占26.3%；台灣東洋藥品工業股份有限公司75萬2300劑、占11.3%。

還有賽諾菲股份有限公司60萬8320劑、占9.1%、高端疫苗生物製劑股份有限公司38萬8920劑、占5.8%；另視實際需求再額外下訂量為每家廠商各4萬劑。

疾管署說明，今年度公費流感疫苗決標量共686萬4910劑，包括確定採購量666萬4910劑（含114年度流感疫苗接種計畫實施對象所需疫苗量647萬9080劑、中央及地方委託代購量18萬5830劑），以及可視實際需求再額外下訂數量20萬劑。

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各廠疫苗採購價格，羅一鈞指出，東洋疫苗單價為新台幣242元、高端疫苗240元、國光生技235元、賽諾菲231元、荷商葛蘭素史克藥廠210元。

羅一鈞表示，考量高齡人口成長，相較去年決標量688萬8200劑雖略減約2.3萬劑，但今年度計畫實施對象647.9萬劑，實際較去年增加約4.2萬劑，以反映國內高齡人口成長趨勢。（編輯：管中維）1140502