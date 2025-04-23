國光生技鼠禍恐傷疫苗品質 邱泰源：最重可罰200萬

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（中央社記者沈佩瑤台北23日電）國光生技遭爆鼠亂，嚴重污染實驗室，恐影響疫苗品質。衛生福利部長邱泰源今天說，食藥署第一時間已前往稽查，將從嚴處理了解，若違反GMP規定，可裁處新台幣3萬元到200萬元。

根據鏡週刊今天報導，接獲內部吹哨者爆料，指去年7月底，1名負責研發流感疫苗的女員工，因為遇到颱風假，竟違規將120隻白老鼠放在實驗室3天，導致老鼠的屎尿、毛屑污染實驗室，甚至發出惡臭，極可能造成疫苗變質，更扯的是，主管得知後並未向上通報，也未要求消毒或懲處，連帶讓國人施打疫苗的風險大幅提高。

邱泰源今天出席立法院社會福利及衛生環境委員會「國家社會福利政策財源檢討及偏鄉兒童發展篩檢執行情形」進行專題報告，並備詢。

邱泰源會前受訪表示，衛福部食品藥物管理署立刻派員前往稽查，將從嚴了解真正情況為何，若真有違反藥品優良製造規範（GMP）部分，依藥事法規定，會裁處嚴重違反GMP藥廠新台幣3萬元到200萬元。

邱泰源強調，所有疫苗在出廠過程中，必須要經過11道嚴格檢驗後，才能封緘並提供國人使用，「在品質上請大家安心」。至於相關調查部分，若有任何結果都會儘快對外說明。

此外，藥師團體不滿衛福部在今年3月18日公布的中藥販售新令，質疑形同「誰都能賣中藥」，5月4日將上凱道陳抗，要求撤回318解釋令。

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因應中藥行式微，邱泰源說，儘管衛福部在民國108年公告藥事法103條解釋令，有條件讓一定時間內實際從事中藥販賣業務者，得繼續經營中藥房，但中藥商的比例還是偏低，中藥連結到台灣社會飲食文化，思考應該要更宏觀，納入更多專業人員協助。

他呼籲各界站在國家發展、人民健康立場，讓中醫藥有更多人才能夠在台灣種植、製造，強調這是國家重要方向，盼立基於推動中醫藥發展原則上，共同繼續研究討論。（編輯：李淑華）1140423