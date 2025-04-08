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麻疹增1國內感染源待釐清 114年病例創6年新高

2025/4/8 15:55（4/8 16:10 更新）
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衛福部疾管署疫情中心副主任李佳琳（圖）8日在例行疫報說明，國內上週增3例麻疹，包含2例自越南移入，另1例國內感染個案為桃園20多歲男性，感染源待釐清。中央社記者曾以寧攝 114年4月8日
衛福部疾管署疫情中心副主任李佳琳（圖）8日在例行疫報說明，國內上週增3例麻疹，包含2例自越南移入，另1例國內感染個案為桃園20多歲男性，感染源待釐清。中央社記者曾以寧攝 114年4月8日
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（中央社記者曾以寧台北8日電）疾管署今天公布國內上週增3例麻疹，包含2例自越南移入，另1例國內感染個案為桃園20多歲男性，感染源待釐清，匡列接觸者監測至22日；今年累計病例為6年同期新高。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳今天在例行疫報說明，國內上週新增3例麻疹

麻疹小百科

  • 病毒性疾病、傳染力很強
  • 潛伏期：以出疹日為計算基準，自感染至出疹約7-18天
  • 傳染途徑：可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染
  • 常見症狀：發燒、出疹、鼻炎、結膜炎、咳嗽，以及發燒3-4天後口腔內出現斑點（柯式斑點），較嚴重者會併發中耳炎、肺炎或腦炎
  • 預防方法：注射含麻疹活性減毒的疫苗

資料來源：疾管署

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確定病例；其中2名境外移入個案，分別為20多歲女性及30多歲男性，均為越南境外移入，因返國後出現發燒、出疹、喉嚨痛、咳嗽等症狀，經就醫通報檢驗確診。

至於國內感染個案，防疫醫師林詠青說明，個案於3月上旬發燒喉嚨痛，診所就醫診斷為感冒，發病2天後因臉部出疹，再次就醫，醫師通報為麻疹並經過檢驗確定。

疾管署發言人羅一鈞說明，這名桃園20多歲男性，並非先前麻疹個案的直接接觸者，但是同住友人為越南境外移入個案的就醫接觸者，其僅載送友人至醫療場域，並沒有進入，友人也沒有出現任何症狀，但是否與境外移入個案有足跡重疊，與詳細感染源，仍需進一步釐清。

羅一鈞指出，此個案目前匡列3名同住接觸者，監測期至4月22日。另2例境外移入個案，衛生單位已掌握同住家人、職場、就醫及航空器相關接觸者並將持續進行追蹤，預計監測至4月22日。

疾管署說明，國內今年截至4月7日，累計22例麻疹病例，年齡介於未滿10歲至60多歲，其中8例為國內感染病例，另14例為境外移入病例，均自越南移入；今年國內感染及境外移入病例數為6年同期新高。

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疾管署提醒，國際間麻疹疫情嚴峻，越南今年截至3月中旬全國63省市累計報告超過4.2萬例疑似病例，其中逾4000例確診及5例死亡，超過70%病例為9個月至15歲以下孩童，尤以中、北部地區病例數遽增最為嚴峻且病例集中於都會地區，另鄰近國家及地區包括日本、韓國及香港等境外移入病例多來自越南。

羅一鈞指出，雖然1981年以後出生、有接種麻疹疫苗的民眾中，少數會如本次國內確診個案，可能有保護力衰退情況；不過評估國內疫苗接種率高，疫情也在可控範圍內，並不鼓勵民眾自費接種疫苗；國內自費疫苗仍優先提供醫護、機組人員等高風險職業者優先接種。但若近期有去越南，回來後有類流感症狀，則要注意告知醫師旅遊史。（編輯：李亨山）1140408

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