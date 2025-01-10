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麻疹前驅症狀「3個C」 醫：若加發燒出疹要當心

2025/1/10 13:24（1/10 13:59 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者沈佩瑤台北10日電）麻疹群聚足跡遍及北中南，醫師提醒麻疹3個前驅症狀，包括持續乾咳、鼻炎症狀、結膜炎，若出現任一種再加上發燒合併出疹，建議立即戴上口罩，通報由衛生局所安排協助就醫。

麻疹主要透過空氣中的飛沫，或直接接觸感染者的鼻涕、唾液傳播。林口長庚醫院皮膚部助理教授吳明穎今天透過新聞稿說明，麻疹在尚未出現皮疹前就已具備傳染力，所以特別注意麻疹的前驅症狀「3個C」。

這3個C對應的是Cough持續乾咳、Coryza鼻炎症狀（鼻塞、流鼻水）、Conjunctivitis結膜炎（畏光、流淚、眼睛發紅）。吳明穎說，若出現其中任何一種症狀，再加上發燒合併出疹，可能就不是一般感冒，應立即戴上口罩，通知並由衛生局所安排協助就醫，同時告知症狀和可能接觸史。

此外，在未出疹前，台灣皮膚科醫學會理事王昭欽提醒，留意頰側口腔黏膜是否出現多個白色小點（柯氏斑Koplik spots），若後續伴隨臉部、身體大範圍紅疹，切莫輕忽。

王昭欽強調，1976年前出生者，9成以上已經具備終身免疫力，6個月以下嬰兒還有來自母體的免疫力保護，多半不用過度擔心，「真正要注意的是6個月到1歲的嬰兒」，來自母體的免疫力已下降，但尚未接受預定於1歲接種的MMR疫苗，對麻疹尚未具備免疫力，感染後較有可能出現併發症，建議於流行期間減少非必要外出。

台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀指出：「咽喉與口腔黏膜是呼吸道與消化道的交匯處，也是飛沫傳染與接觸傳染的『重災區』。」保護咽喉與口腔黏膜，有助抵禦麻疹與流感攻擊。

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他推薦民眾可多飲用「金銀花薄荷茶」，這款茶飲清熱解毒、潤喉護咽，適合日常飲用，尤其是換季或疫情高峰期，幫助保護口腔與咽喉黏膜，增強防禦力，可自由加入甘草、蜂蜜，增強保護效果、修復受損屏障，同時讓茶飲更易入口。

至於保護咽喉與口腔黏膜的日常建議，林舜穀表示，保持口腔濕潤，多喝水或滋潤茶飲，避免黏膜乾燥；避免接觸污染物，應勤洗手，避免用手觸碰嘴部或舔手指；使用口罩；少吃刺激性食物，避免辛辣、過鹹食物刺激咽喉。（編輯：管中維）1140110

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