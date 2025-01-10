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麻疹群聚受矚 症狀、感染途徑及高風險對象一次看

2025/1/10 20:07（1/10 20:46 更新）
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近日中部醫院麻疹群聚疫情，引發民眾議論。（圖取自facebook.com/TWCDC）
近日中部醫院麻疹群聚疫情，引發民眾議論。（圖取自facebook.com/TWCDC）
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（中央社記者曾以寧、沈佩瑤台北10日電）麻疹中部醫院群聚累計19例確診，引民眾議論，憂心是否須補接種疫苗。麻疹症狀、傳染力、高風險對象、疫苗接種紀錄怎麼查及接觸確診者怎麼辦，中央社整理一次看。

麻疹症狀有哪些？

麻疹是由感染麻疹病毒引起的急性呼吸道傳染病。自感染開始至出疹約7至18天，平均約14天左右。林口長庚紀念醫院皮膚部助理教授吳明穎說明，麻疹在尚未出現皮疹前就已具備傳染力，所以要特別注意麻疹的前驅症狀「3個C」，分別為Cough持續乾咳、Coryza鼻炎症狀（鼻塞 、流鼻水）、Conjunctivitis 結膜炎（畏光、流淚、眼睛發紅）。

吳明穎提醒，若前述任何一種症狀再加上發燒合併出疹，可能不是一般的感冒，應立即戴上口罩，通知並由衛生局所安排協助就醫，並告知症狀和可能的接觸史。

值得注意的是，吳明穎強調，有時在未出疹前，口腔兩側黏膜會出現特殊、不規則的紅色斑點，在斑點的中央併有小白斑，稱之為「柯氏斑」，這是判明麻疹最好的指標。

麻疹傳染力與傳染途徑？

麻疹的傳染力很強，可經由空氣、飛沫傳播或接觸患者鼻咽分泌物而感染。新光醫院感染科醫師黃建賢指出，麻疹出疹前後4天皆具有傳染力，一個患者約可以傳染給12到18人。

衛生福利部疾病管制署長莊人祥說明，研究指出，若有接種2劑麻疹相關疫苗，就算發生感染，病毒量低，傳播力也會較未打過疫苗低。

麻疹公費疫苗接種對象有誰？

國內現行使用麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗（MMR）疫苗，預防效果平均可達95%以上。公費提供出生滿12個月，及滿5歲至國小前兒童各接種1劑。

MMR疫苗亦可自費接種，不過衛福部疾管署預防接種諮詢小組召集人李秉穎提醒，對此疫苗有過敏紀錄者不適合接種，此外孕婦及已知患有嚴重免疫缺失（包括嚴重免疫不全的愛滋病毒陽性個案、先天性免疫缺失症與白血病、淋巴癌等惡性腫瘤病人或接受化療、免疫抑制藥物治療及高劑量類固醇者），皆不適合接種。

（疾管署提供）
（疾管署提供）

哪些對象可考慮要補接種疫苗？

台灣從1978年起全面推行嬰幼兒接種相關疫苗，因此1981年（含）以後出生者，多數沒得過麻疹，且因疫苗保護力會隨時間衰退。因此疾管署建議特定高風險族群自費補接種MMR疫苗，包含1981年（含）以後出生醫護人員，不具有5年內麻疹抗體陽性證明，且距前2劑MMR疫苗接種時間超過15年。

一般民眾部分，則是1981年（含）以後出生者，若須前往越南、印度、柬埔寨等麻疹流行區，或經醫師評估後須接種者。至於台灣民眾常去的日本、韓國，疾管署表示，非屬麻疹流行區。

國內1981年以前出生的民眾，多數有自然感染過麻疹，先前研究指出這群人幾乎百分之百還有免疫力。至於其他1981年以後出生的民眾，新光醫院感染科醫師黃建賢說明，因國內沒有麻疹大流行，因此不會特別建議補接種。

（疾管署提供）
（疾管署提供）

哪個族群須特別注意麻疹？

台灣皮膚科醫學會理事王昭欽指出，1976年前出生者，9成以上已經具備終身免疫力，6個月以下嬰兒還有來自母體的免疫力保護，多半不用過度擔心。

「真正要注意的是6個月到1歲的嬰兒。」王昭欽解釋，來自母體的免疫力已下降，但尚未接受預定於1歲接種的MMR疫苗，對麻疹尚未具備免疫力，感染後較有可能出現併發症，建議於流行期間減少非必要外出。

被匡列自主健康管理怎辦？

對於麻疹個案的接觸者，莊人祥說，不用進行隔離，但應自主健康管理，時間為與麻疹病例最後1次接觸日起，往後推算18天。自主健康管理期間每日早晚各量體溫1次，若無任何不適或未出現疑似症狀，仍可正常生活，但應避免出入公共場所，並佩戴口罩。

接觸者若在自主健康管理期間出現疑似症狀，則應自我隔離，並通知衛生單位，由衛生單位安排就醫，預先規劃好動線，避免接觸到其他等候看診的人，就醫時全程佩戴口罩，並出示健康監測通知書。

（疾管署提供）
（疾管署提供）

怎麼查自己的接種紀錄？為什麼有的人上網查不到？

若想知道自己的公費疫苗接種紀錄，可上衛生福利部中央健康保險署全民健康保險健康存摺的「個人紀錄」下「預防接種資料」查詢。

有些民眾疑惑，為什麼自己查不到，莊人祥說明，因預防接種系統是民國92年建立，在此之前雖有盡力推動數位化，但資料仍不完整。因此，85年以後出生的民眾，有較高機率可以查得到，88年次以後出生的世代，則應該都查得到。

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若網路上查不到，兒時紀錄又已遺失，疾管署指出，可持身分證明文件及健保卡，可洽就近的衛生所協助查詢申請。

至於自費疫苗接種紀錄，莊人祥說，目前雖鼓勵醫療院所比照公費疫苗接種上傳紀錄，但因並非強制規定，因此也不一定查得到。（編輯：陳政偉）1140110

麻疹中部醫院群聚疫情引發關注，不少人都憂心是否須補接種疫苗。疾管署長莊人祥（左）10日在記者會中提醒民眾不用過度恐慌，也說明如何查詢過往疫苗接種紀錄。中央社記者曾以寧攝 114年1月10日
麻疹中部醫院群聚疫情引發關注，不少人都憂心是否須補接種疫苗。疾管署長莊人祥（左）10日在記者會中提醒民眾不用過度恐慌，也說明如何查詢過往疫苗接種紀錄。中央社記者曾以寧攝 114年1月10日
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