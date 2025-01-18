高雄首例麻疹境外移入病例 衛生局匡列160人

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（中央社記者林巧璉高雄18日電）高雄市昨天出現首例麻疹境外移入病例，50多歲本國籍女性去年12月25至29日曾赴越南旅遊，今年1月3日至4日到花蓮旅遊；衛生局目前已匡列接觸者160人，健康監測至26日。

高雄市衛生局今天發布新聞稿表示，個案去年12月29日自小港機場入境並搭乘捷運返家，今年1月3日至4日到花蓮旅遊，3日出現發燒、咳嗽症狀，4日出疹。自出現症狀後曾有2次就醫紀錄，於8日由醫院通報並收治負壓隔離病房至10日，出院後已無傳播風險。

衛生局說明，疫調可傳染期為113年12月31日至114年1月8日，個案有戴口罩，足跡曾涉及花蓮縣、台東、屏東、高雄市等多處公共場所並搭乘大眾運輸工具。

衛生局目前已匡列接觸者160人，皆已完成健康關懷，健康監測至114年1月26日。由於個案可傳染期間曾在高雄市內搭乘大眾運輸工具，具有不特定接觸傳播風險，衛生局呼籲如有與「確診個案足跡重疊」者，落實自我健康監測至1月22日。

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衛生局強調，麻疹出疹前後4天即具有傳染力且傳播力極強，會透過空氣、飛沫及接觸確診者的分泌物而感染，潛伏期7至18天，與確診者接觸後10至12天，會出現發燒、咳嗽、流鼻水、鼻炎、結膜炎（畏光、流淚與紅眼）等症狀，平均約14天會出疹。

衛生局提醒，民眾出現上述疑似麻疹症狀，應儘速主動聯繫居住地衛生所安排就醫；並請醫師提高警覺，病人就醫時，若發現麻疹疑似個案應立即通報。呼籲家中如有年滿1歲幼兒，儘速接種公費麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），並避免帶未滿1歲或未接種MMR的幼兒到流行地區。（編輯：郭諭儒）1140118