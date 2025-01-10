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李秉穎：自豪台灣麻疹防疫 打過疫苗再染傳播力降

2025/1/10 16:45（1/10 16:57 更新）
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（中央社記者曾以寧台北10日電）麻疹中部醫院群聚，疾管署說明群聚累計共19例，疫情未擴大。疫苗專家李秉穎今天說，台灣麻疹疫苗接種率高，接種過者即使再染傳播力也會較低，防疫成績值得自豪。

衛生福利部疾病管制署預防接種諮詢小組召集人李秉穎今天出席疾管署記者會表示，以前跟學生談起麻疹疫情，都會很自豪，因台灣控制得很好；麻疹在全世界已流行數年，約每3到5年通報病例就會增加1次，然而經歷過好幾次高峰，麻疹疫情高峰卻一直沒有在台灣出現，「這是台灣蠻獨特的地方」。

李秉穎說明，儘管科學上已否認麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗（MMR）與自閉症有關，還是有不少西方國家民眾相信謠言，不敢去打；日本政府也曾因新聞報導指MMR疫苗會引起腦膜炎，有段時間停止建議接種。因此很多國家青壯世代沒有麻疹抗體，一旦麻疹進入社區，就很容易就發生地區性流行。

台灣MMR疫苗接種率超過97%，李秉穎說，「這個是很少國家能夠達到的數字」，因此過去幾次全世界有麻疹、德國麻疹疫情的時候，即使有境外移入進台灣，也僅造成小規模群聚感染，沒有大規模擴散。

麻疹相關疫苗約在1980年代前後問世、開始大量接種，李秉穎說，過去研究抽血驗抗體發現，在1981年以前出生的世代，多有自然感染過麻疹，到現在都還幾乎百分之百有抗體，不用再追加疫苗。

1981年以後出生、打疫苗的世代，李秉穎說，疫苗的免疫力持續效果比自然感染要來得短一點，研究發現接種後15年沒有問題，但若後續有要去東南亞等流行地區，或擔任醫護等職業有接觸風險，就要評估是否須補接種。

李秉穎說，就算打過疫苗，還是有可能被傳染，但傳播力會較沒打過疫苗弱，以COVID-19（2019冠狀病毒疾病）為例，原本可傳染期長達1到2週，打過疫苗者則僅1到3天；因此即使沒有其他外力介入，傳播R值也會大幅下降，再加上防疫手段，又會更降低，傳播鏈較容易阻斷。

疾管署長莊人祥說明，若疫苗接種率達95%以上，群體R值就一定會小於1，但因保護力會衰退，因此還是可能造成散發或群聚。

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對於1981年以後出生、建議自費補接種對象，莊人祥說明，醫護人員部分，醫院醫護可於任職醫院接種，診所醫護則可於疫苗廠商提供的院所接種；民眾則可於旅遊醫學門診接種，相關資訊已公布於網路。

針對近期自費接種需求，食藥署日前表示，國內尚餘約2.7萬劑自費MMR疫苗。莊人祥說，已挪少數公費MMR疫苗供自費接種，今年廠商也將再陸續補進貨，目前剩餘量也足夠年滿1歲和5歲的小朋友接種，對公費接種不會有影響。（編輯：陳政偉）1140110

（疾管署提供）
（疾管署提供）
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