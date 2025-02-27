美國近10年首起麻疹死亡病例 德州兒童未接種疫苗病逝

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（中央社休士頓26日綜合外電報導）美國有關當局今天表示，德州一名未接種疫苗的兒童死於麻疹，這是近10年來美國首起死於這種高度傳染性疾病的病例，但衛生部長小羅勃甘迺迪對麻疹疫情擴散仍輕描淡寫。

法新社報導，這起死亡事件發生之際，全國接種率不斷下降，最新案例集中在歷來對疫苗抱持猶豫態度的門諾派（Mennonite）宗教社區。

這是美國公共衛生的微妙時刻，因為長期以來一直散布有關 麻疹 麻疹小百科 病毒性疾病、傳染力很強

潛伏期：以出疹日為計算基準，自感染至出疹約7-18天

傳染途徑：可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染

常見症狀：發燒、出疹、鼻炎、結膜炎、咳嗽，以及發燒3-4天後口腔內出現斑點（柯式斑點），較嚴重者會併發中耳炎、肺炎或腦炎

預防方法：注射含麻疹活性減毒的疫苗 資料來源：疾管署 看更多 關閉 腮腺炎德國麻疹混合疫苗（MMR）謊言的小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）開始擔任衛生部長。

德州衛生部門在新聞稿中表示：「這名未接種疫苗的學齡兒童上週在勒波克（Lubbock）住院，麻疹檢驗呈陽性。」

勒波克市的聲明證實，這名兒童「在過去24小時內」去世。

今年年初以來，德州西部和鄰近的新墨西哥州已通報130多例麻疹病例，其中絕大多數是未接種疫苗的兒童。

德州已有18人住院，衛生官員警告疫情可能加劇。

小羅勃甘迺迪今天在川普總統內閣會議上對記者談話時淡化疫情狀況。他說：「這並不罕見。每年都會爆發麻疹。」

小羅勃甘迺迪還說有兩人死亡，但德州和新墨西哥州衛生部門都表示，他們不知道有任何額外的死亡病例。

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約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）傳染病醫師艾達佳（Amesh Adalja）告訴法新社：「雖然美國多起麻疹疫情並未導致死亡，但發生這種情況只是時間問題。」

「全世界每年仍有超過10萬人死於麻疹，這起死亡事件應該提醒人們，疫苗的開發是有原因的，而且疫苗對個人來說是有價值的。」（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1140227