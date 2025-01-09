民眾憂麻疹欲打疫苗 林靜儀：不用每個人都接種

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（中央社記者曾以寧台北9日電）麻疹中部醫院群聚讓疫苗接種引起討論。衛福部次長林靜儀今天重申，不用每個人都恐慌性接種麻疹疫苗。感染科醫師提醒，同為「類流感」的流感和COVID-19，也要打疫苗防範。

近日中部醫院麻疹群聚疫情，有基層醫院反映部分民眾想自費打麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗（MMR），相關疫苗資訊更成為網路社群熱議話題。

林靜儀今天透過臉書（Facebook）發文表示，真的不用每個人恐慌性接種麻疹疫苗，醫療人員是因為較容易接觸感染者也容易傳播給其他免疫力低下患者，所以醫療機構群聚感染會成為一個必須處理的事件；一般人不用緊張。

林靜儀說明，需要評估接種麻疹疫苗的對象，僅1981年後出生、且已無抗體的醫療人員，及1981年後出生、要去麻疹流行區者。至於小孩，則應按照幼兒手冊的接種程序依序接種。

林靜儀並引用疾管署台灣國民免疫力長期調查研究指出，研究在民國108年至109年調查發現，全台麻疹抗體陽性率約70%，最低族群為當時15至19歲者，僅37%；最高為55至59歲族群的97%，其次為3至4歲族群及50至54歲族群，均為93%。

有民眾留言詢問，1981年出生的一般民眾，是否有需要去醫院檢驗目前抗體狀況，林靜儀回應不用，並提醒沒事不要跑醫院。

得過麻疹的人具有終身免疫力，而台灣從1978年起全面推行嬰幼兒接種相關疫苗，因此1981年（含）以後出生者，多數沒得過麻疹。

新光醫院感染科醫師黃建賢解釋，若接種疫苗後又有接觸過麻疹病毒，就等於反覆接種，若接種後沒有接觸，抗體就可能慢慢下降；然而因為國內沒有流行麻疹，就算有感染個案，也沒有到大流行程度，因此一般人除非有要去東南亞、中國大陸等麻疹疫區，否則也不會特別建議補接種。

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黃建賢說明，麻疹病毒其傳染性極強，一個患者約可以傳染給12到18人，在使用疫苗前，超過99%的人都會被感染；臨床症狀包含發高燒、鼻炎、結膜炎與咳嗽等，初期症狀與感冒相似，但發燒3到4天後會在口腔內出現白點，退燒後則會出現紅疹，與其他出疹疾病不同的是，疹子會互相融合成一大片。

黃建賢說，雖然麻疹傳染力高，但與正在流行的流感及症狀也類似感冒的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）相比，還是染COVID-19死亡率最高，流感稍低一點；加上流感、COVID-19病毒容易在冬季傳播，近期類流感門急診就診人次也上升，提醒民眾要接種已經開放全民施打的流感與COVID-19最新JN.1疫苗。（編輯：陳政偉）1140109