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網傳台北榮總麻疹大流行 院方澄清目前無任何病例

2025/1/9 14:48（1/9 15:13 更新）
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麻疹中部醫院群聚擴大，基層醫院反映近期不少民眾想自費打麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗（MMR）疫苗（圖）。中央社記者曾以寧攝 114年1月9日
麻疹中部醫院群聚擴大，基層醫院反映近期不少民眾想自費打麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗（MMR）疫苗（圖）。中央社記者曾以寧攝 114年1月9日
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（中央社記者曾以寧台北9日電）網路謠傳「北榮麻疹大流行！門診的N95都戴上了」。北榮今天澄清，院內目前沒有任何麻疹病例，也提醒散布傳染病流行疫情相關不實訊息，若足以損害公眾或他人，依法可處新台幣300萬元以下罰金。

台北榮總今天透過新聞稿澄清近期網路上「北榮麻疹大流行！門診的N95都戴上了」等不實訊息。

疫情現況部分，北榮院長陳威明告訴中央社記者，台北榮總院內目前沒有任何麻疹病例，醫院感染管制中心密切監控疫情，院內維持高度警覺狀態，並採取必要的防範措施。

針對急診部分，院方解釋，檢傷區針對發燒及紅疹病患，進行包括旅遊史、職業別、接觸史及群聚情形的詳細詢問，確保即時掌握疫情動態。並為避免疫情擴及醫學中心、影響重症醫療，比照防疫時期採高規格，若遇發燒病人且有相關旅遊史，就會送往隔離室，由有穿防護衣、戴N95口罩的醫護人員作進一步處置。

至於其餘醫護人員，院方說明，醫院不論一般外科口罩或N95口罩都有準備，開放同仁自行選擇。

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台北榮總更提醒，根據「傳染病防治法」第63條，散布有關傳染病流行疫情的謠言或不實訊息，若足以損害公眾或他人，可處新台幣300萬元以下罰金。提醒大眾切勿隨意轉傳未經查證的訊息，以免觸法。

台北榮總呼籲，民眾應保持冷靜，勿過度驚慌，並請透過官方公告獲取正確資訊，共同守護大眾健康。（編輯：陳政偉）1140109

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